OPINIE / Bila neagra a castigarii Cupei EHF de catre SCM Craiova: "Performanta europeana, urmarita de protipendada locala"

Niste conducatori precum cei din Craiova par sa nu merite o echipa de handbal senzationala precum cea a Dumanskai si a lui Zamfir.

De Gabriel Chirea

Ieri, SCM Craiova a reusit o performanta istorica, dupa ce a castigat intr-o maniera entuziasmanta mansa retur a finalei Cupei EHF contra lui Vipers Kristiansand (Norvegia), 30-25, si a intrat in posesia primului trofeu din istoria clubului. Dar evolutiile Iuliei Dumanska, Anei Maria Ticu, Cristinei Zamfir - Florianu, Valentinei Ardean- Elisei, Zeljkai Nikolic si ale celorlalte handbaliste ale Craiovei sau inspiratia antrenorului Bogdan Burcea au fost intrucatva umbrite de modul in care au inteles autoritatile din Banie sa organizeze meciul decisiv al finalei Cupei EHF.

Sala Polivalenta "Ion Constantinescu" din Craiova, care a trecut printr-un incendiu distrugator in 1994 si a carei renovare a costat 18 milioane de euro si a fost finalizata abia in 2012, are o capacitate de 4.215 locuri, din care 109 fotolii VIP. Dar fripturistii de galerie nu s-au multumit cu fotoliile din sectorul VIP, asa ca majoritatea fanilor fideli ai echipei de handbal feminin din Craiova, care vin si la meciurile din campionat cu Slatina, Slobozia sau Zalau si nu se deplaseaza la sala doar la finalele de competitii europene, au ramas cu ochii in soare si au trebuit sa urmareasca partida in fata unui ecran amplasat in fata salii in care se disputa partida sau la televizoarele din sufragerie.

Incredibil a fost ca marti, cand s-au pus in vanzare tichetele de intrare pentru aceasta finala, oamenii s-au pus la rand cu noaptea in cap si au asteptat sa se deschida casele de bilete, dar, spre stupefactia lor, organizatorii au hotarat ca fiecare persoana de la coada avea voie sa isi cumpere maximum 2 bilete la meci, iar familiile cu 3 sau 4 membri nu au putut urmari partida impreuna. De altfel, multi au renuntat sa mai cumpere bilete din moment ce trebuia sa aleaga ce copil va merge la sala sau daca isi lase nevasta acasa. La vanzare au fost scoase doar cateva sute de bilete, iar craiovenii dezamagiti au inceput sa huiduie, sa ameninte, sa injure si sa strige traditionalul "Hotii, hotii!", cand s-a anuntat ca stocul rezervat publicului s-a epuizat in doar cateva minute.

Desi organizatorii au anuntat ca "prioritate au avut sportivele si familiile acestora, cele trei galerii organizate si suporterii care au cheltuit bani pentru a fi alaturi de fete la meciul din Norvegia", e greu de justificat ca majoritatea celor 4.200 de bilete ar fi ajuns la cele cateva zeci de fani, care au incurajat echipa in deplasarea de la Kristiansand, sau la handbaliste, care au primit fiecare 10-15 bilete pentru familii. Raspunsul pare sa fi fost dat de faptul ca la scurt timp dupa anuntul ca nu mai sunt bilete la case, pe internet au aparut spre vanzare la preturi de 10-12 ori mai mari decat cele oficiale, iar presa a anuntat ca multe bilete s-ar fi distribuit prin oras pe sub mana, prin filiere politice sau pentru stingerea unor "obligatii".

Sport Club Municipal Craiova este un clubul sportiv aflat in subordinea Consiliului Local Craiova, in conformitate cu dispozitia 1990 din 20 februarie 2017, si se afla in coordonarea Administratorului Public al Municipiului Craiova, Sorin Manda. Acesta este fratele presedintelui PSD Dolj, Claudiu Manda, cel care este si sef al Comisiei Parlamentare SRI si partenerul de viata al ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, fostul primar al Craiovei. Poate ca oficialii clubului ar trebui sa mai explice inca o data, mai clar, cum peste 3.000 de bilete s-au "topit" in neant si nu au ajuns la cetatenii din Craiova care asigura din propriul buzunar bugetul anual de 3 milioane al SCM Craiova, dar sala a fost totusi plina pana la refuz.

In concluzie, felicitari handbalistelor lui Bogdan Burcea pentru performanta istorica realizata, dar rusine autoritatilor din Craiova care au parut sa organizeze evenimentul doar pentru casta privilegiata a orasului.