Dezvaluire SOC inainte de meciul cu Gyor pentru CSM: "Per Johansson a amenintat ca pleaca inainte de Final Four!"

CSM Bucuresti e una din cele mai puternice echipe din Europa, insa nu reuseste sa angajeze un antrenor pe termen lung.

Per Johansson ar fi vrut sa plece de la CSM Bucuresti chiar inainte de Final Four de la Budapesta. CSM joaca azi cu Gyor de la 16:15 pentru un loc in marea finala a Champions League.

Gheorghe Tadici spune ca antrenorul a amenintat ca pleaca imediat dupa partida cu Zalau.



"Sa ii intrebati pe cei de acolo ce strategie au. Nu este problema mea. Pai dupa meciul cu Zalaul de saptamana trecuta, Per Johansson ameninta ca pleaca. Asa zicea.

Asa auzeam dupa meci. Ca el nu ar avea nicio problema sa plece de acum. Nu stiu mai multe", a spus Tadici in Fanatik.

Chiar si in conditii de instabilitate in club, CSM poate sa devina campioana Europei.

"In conditiile in care trag toate la caruta in fata, in care sunt voluntare fata de efortul fizic Si mental. Sunt concentrate total pe competitie, au valoarea sa caStige Liga Campionilor.", a mai spus Tadici.