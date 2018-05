Neagu e ALL IN pentru Liga Campionilor: "Suntem pregatite!" Mesajul golgheterei inaintea Final Four

Cristina Neagu e pregatita de un meci mare azi, cu Gyor, de la 16:15, pe www.sport.ro.

Romancele se dueleaza in infernul de la Budapesta pentru un nou trofeu in Champions League. Azi au duel cu Gyor pentru calificarea in marea finala. Adversarele mai au un atu. Sunt antrenare de Ambros Martin, selectionerul Romaniei.



"Final Four este obiectivul principal al anului. Am ajuns aici. Am avut un sezon greu cu urcusuri si coborasuri. Insa suntem aici, suntem pregatite, am intrat in aceasta atmosfera de semifinala de Liga Campionilor si sper din tot sufletul sa fie o zi buna pentru noi si sa reusim sa castigam. Cred ca nici noi nu stim adevarata fata a noastra, pentru ca am fost un pic la extreme. Am fost undeva intre cele mai bune meciuri din acest sezon si cele mai slabe, asa ca vom vedea unde ne aflam. Cred ca avem sanse egale cu Gyor-ul. Imi doresc sa jucam bine si sa castigam", a declarat Cristina Neagu.

Neagu e favorita la titlul de golgheter, insa ea spera la trofeul principal cu echipa.

"Nu este neaparat un obiectiv titlul de golgheter, dar este un lucru care poate fi atins, avand in vedere ca nu este o diferenta mare intre mine si cea de pe primul loc in acest moment. Insa am spus-o de multe ori. Daca ar fi sa aleg in a nu da niciun gol, dar echipa noastra sa mearga in finala si sa dau multe goluri si noi sa pierdem, as alege cu siguranta ca sa nu marchez niciun gol, dar echipa sa se califice in finala'', a sus Neagu, care a fost singura jucatoare de la CSM Bucuresti votata in echipa All-Star pe postul de inter stanga.

Ambros Martin stie sa blocheze echipa romancelor, spune Neagu.

"El stie foarte bine ca avem jucatoare foarte bune pe toate pozitiile. Il cunosc bine pe Ambros Martin si de asta spun ca pentru el nu este important sa blocheze o singura jucatoare, important este sa blocheze echipa adversa, chiar daca o jucatoare poate sa-i inscrie multe goluri, el daca reuseste sa le blocheze pe celelalte, stie ca va castiga. S-a intamplat de multe ori de-a lungul timpului ca o jucatoare sa ne inscrie si noua foarte multe goluri, dar noi sa castigam meciul, asa ca nu asta e important. Important este ca fiecare sa joace bine, sa-si faca treaba, poate nu cu foarte multe goluri pentru fiecare jucatoare, dar indeajuns ca echipa noastra sa iasa invingatoare''.