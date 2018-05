CSM va sarbatori castigarea Ligii pe muzica rock: Per Johansson da tonul! Suedezul "a comis-o": a combinat shaorma... cu palinca :)

Daca iau Liga la handbal, Neagu si Gullden vor sarbatori pe muzica rock.

De asta se ocupa antrenorul CSM-ului. Suedezul a combinat shaorma cu palinca!



Suedezul de la CSM s-a relaxat in parc inaintea iadului de la Budapesta. Neagu da peste Gyor in semifinalele Ligii.



"E un meci extraordinar, Romania versus Ungaria, in Ungaria, va fi special", a declarat Per Johansson



Handbalistele de la CSM vor sarbatori trofeul pe muzica rock: "Fetelor nu le place deloc. Cateodata mai strecot cate o piesa rock!"