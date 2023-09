CSM București evoluează în a treia rundă din Grupa A a Ligii Campionilor împotriva lui Gyor. Ulima întâlnire dintre cele două cluburi de handbal feminin s-a petrecut în 2019, când unguroaicele au învins cu 27-25 în deplasare.

CSM București - Gyor, LIVE TEXT de la ora 17:00 | Elevele lui Adi Vasile întâlnesc liderul din Liga Campionilor

În ultima etapă din Liga Campionilor, CSM București a pierdut cu Bietigheim, scor 24-26, în timp ce Gyor a învins-o pe DVSC Schaeffler categoric, cu 35-23.

În campionat, CSM se situează pe locul doi cu nouă punce. În consecință, echipa pregătită de Adi Vasile a înregistrat trei din trei victorii: 33-16 vs. Zalău, 34-29 vs. Măgura Cisnădiei și 25-21 vs. Rapid București.