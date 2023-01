Cristina Neagu și drumul spre istorie: „M-am întors mai puternică după fiecare accidentare!” Ce a spus după golul 1.000 în Champions League 

13 ani și trei luni au trecut de la primul gol marcat de Cristina Neagu în EHF Champions League Women, când evolua în tricoul lui Oltchim Râmnicu Vâlcea și înscria împotriva lui SD Itxako, în octombrie 2009, scor 27-24. De atunci, românca a reușit să intre în istoria handbalului, devenind una dintre cele mai bune jucătoare din lume.

În duelul cu Bietigheim de duminică seară, Cristina Neagu a devenit a treia jucătoare din istoria competiției care reușește să înscrie 1.000 de goluri, cu o reușită superbă. Performanța a venit la două luni după ce la Campionatul European de handbal feminin din 2022, Neagu a devenit prima jucătoare, atât la masculin cât și la feminin, care înscrie 300 de goluri la turneul euopean.

Cristina Neagu și drumul spre podiumul handbalului mondial

Performanța Cristinei e cu atât mai specială cu cât doar două alte jucătoare au mai reușit să înscrie 1.000 de goluri în competiția europeană supremă, Jovanka Radičević, care are cu 45 mai multe și Anita Gorbicz, care are cu 16 mai multe.

Parcursul lui Neagu nu a fost cel mai ușor, cariera fiindu-i măcinată de accidentări, însă și presărat cu momente și distincții incredibile. În sezonul 2014/15, Cristina și-a trecut în palmares și cel mai dorit trofeu la nivel de club: EHF Champions League, câștigat alături de Buducnost, sezon în care și-a adjudecat și pentru prima dată postura de golgheter, având 102 goluri înscrise.

„Nu aș fi crezut că ajung la cifrele astea când am început să joc în Champions League, dar iată-ne aici. Am spus de fiecare dată că nu contează prestațiile individuale, mai degrabă munca echipei din teren, dar, desgiur, este incredibil să pot sărbători încă o performanță.

Cariera mi-a fost marcată de accidentări, am pierdut aproape doi ani în 2012 și 2012 din cauza unei accidentări la umăr, am avut dificultăți și după accidentările la genunchi din 2013 și 2019. Apoi, în 2020, a venit pandemia. Deci, am jucat mai mult sau mai puțin nouă sezoane complete în competiția asta.

Asta face ca performanța aceasta să fie și mai incredibilă, și mai greu de atins, dar, încă o dată, vreau să punctez că succesul echipei contează mai mult decât premiile individuale.

Am multe amintiri din Champions League, am jucat pentru echipe importante în carieră. Însă ce iubesc cel mai mult e că m-am întors chiar mai puternică după fiecare accidentare avută și nu au fost accidentări ușoare.

Au fost vremuri epuizante, însă dacă e să subliniez ceva, atunci e abilitatea de a reveni și să am o formă bună după provocările mari”, a declarat Cristina Neagu într-un interviu acordat pentru eurohandball.com.

A legend who keeps ???????????????????????? ????????????????????????????! ???????????????????????????????? ???????????????????? SCORES 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ GOALS IN #ehfcl 3rd player in history to reach the 1,000-goal milestone in the European premium competition ❗???? pic.twitter.com/Oe9cXyssYG — EHF Champions League (@ehfcl) January 23, 2023

Cristina Neagu este golgheterul la zi în Champions League în acest sezon, având 90 de goluri marcate până în prezent, cu CSM București calificată în sferturile de finală și văzută drept una dintre marile favorite la câștigarea turneului.