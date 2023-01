CSM București, victorie la scor cu Banik Most! „Tigroaicele” și-au consolidat poziția de lider în grupa Champions League! 9 goluri înscrise de Cristina Neagu 

„Tigroaicele” s-au distrat în deplasarea cu ultima clasată din Grupa A, consolidându-și astfel poziția de lider, având 17 puncte, cu patru mai mult decât Vipers Kristiansand, care are un meci în minus. CSM București nu a avut probleme, iar în cazul în care câștigă următoarele două meciuri își asigură locul în sferturi.

Cristina Neagu a ieșit din nou la rampă, fiind cea mai bună jucătoare de pe teren, având nu mai puțin de 10 goluri marcate din 14 șuturi. Elizabeth Omoregie a fost a doua cea mai bună marcatoare, cu șase goluri în 12 șuturi, tot atâtea goluri având și cea mai bună jucătoare a gazdelor, Veronika Andryskova.

FULL-TIME: @audietokc_gyor have moved top of group B for now with a thumping 39:26 win over @StorhamarElite

In group A, the result seemed settled early on, leaders @csm_bucharest beat @DhkMost 26:35#ehfcl pic.twitter.com/dVDSjRJt2I