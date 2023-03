Krim Ljubljana - Rapid București, LIVE TEXT de la 15:00 | Prima provocare pentru Kim Rasmussen în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor!

Rapid se luptă pentru un loc în sferturile de finală ale EHF Champions League Women cu Krim Mercator Ljubljana, care bifează meciul cu numărul 299 în competiție. Partida marchează astfel debutul european pe banca tehnică a rapidistelor a lui Kim Rasmussen.

Noul antrenor și-a început mandatul cu două victorii în Liga Națională, 36-26 cu Măgura Cisnădie și 25-23 împotriva lui HC Zalău. Rapid are două înfrângeri consecutive în deplasare în Champions League, însă și al patrulea cel mai bun atac din faza grupelor, cu 441 de goluri marcate în 14 meciuri, 43 de goluri mai multe decât Krim.

Golgheterul Rapidului, Eliza Buceschi, care este și căpitanul echipei, și-a revenit după accidentarea suferită recent, astfel că este aptă de joc pentru duelul decisiv din play-off. O revenire importantă o reprezintă și cea a Sorinei Grozav, care a bifat recent primele sale minute de joc după accidentarea care a ținut-o departe de teren.

De asemenea, portarul Rapidului, Ivana Kapitanovic are cele mai multe penalty-uri salvate în acest sezon, 12, cu un procentaj de 40%, informează ehfcl.eurohandball.com, însă Barbara Arenhart, portarul gazdelor are mai multe intervenții salvatoare per total, 137 față de cele 119 ale lui Kapitanovic.