„Tigroaicele” au bifat a 12-a victorie consecutivă în toate competițiile și s-au calificat în sferturile de finalp EHF Championsn League Women, devenind printre favoritele la câștigarea trofeului.

Cristina Neagu (34 ani) a fost din nou la înălțime și a intrat în istorie datorită celor cinci goluri pe care le-a marat în meciul cu Bietigheim. Românca a ajuns astfel la 1.000 de goluri marcate în Liga Campionilor, performanță incredibilă pentru handbalul românesc.

1⃣0⃣0⃣0⃣ #ehfcl goals for @CrisNeagu8 ????

???? Describe her in one emoji?@csm_bucharest | #HandmadeHistory pic.twitter.com/h8eQrIyF1l