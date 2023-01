CSM București - Odense, LIVE SCORE de la 19:00, în Liga Campionilor. De ce o victorie a "tigroaicelor" ar cântări enorm în ecuația calificării

Tigroaicele și-au consolidat prima poziție în grupă, adunând 17 puncte, cu 3 mai multe față de campioana Europei, Vipers Kristiansand.

Dacă înving azi, Cristina Neagu și colegele ei ar mai avea nevoie de un singur punct în ultimele trei meciuri din grupă pentru a accede direct în sferturi. Danezele sunt obligate să câștige pentru a mai spera la o prezență pe unul din primele două locuri din grupă.

Meciul din Sala Polivalentă de sâmbătă reprezintă doar a doua întâlnire dintre cele două echipe, după ce, în turul Ligii Campionilor, fetele antrenate de Adrian Vasile și Iulia Curea au reușit să treacă, pe terenul celor de la Odense, cu scorul de 31-27.

“Așteptăm cu nerăbdare să întâlnim, sâmbătă, un adversar bun precum este Odense. Cred că va fi un joc foarte interesant datorită calității care se regăsește la ambele echipe. Jucăm acasă și suntem foarte încântați să simțim din nou sprijinul fanilor noștri!”, a declarat antrenorul Adi Vasile.

