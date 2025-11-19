Începând din sezonul viitor, cluburile din România nu vor mai avea scăpare: fie folosesc 40% sportivi români, fie plătesc amenzi care pot duce la faliment.



Visul lui Eduard Novak a devenit realitate, dar coșmarul cluburilor care se bazau exclusiv pe stranieri abia începe. Parlamentul a aprobat ca ordinul emis de fostul ministru în 2022 să devină literă de lege. Miza este uriașă, iar sancțiunile au crescut exponențial, ajungând la sume cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei pentru fiecare meci în care regula este încălcată.



Novak a explicat că vechile tertipuri, prin care echipele preferau să plătească amenzile modice în avans doar pentru a folosi jucători străini, nu vor mai funcționa.



"Primarii au devenit competitori pe bani publici"



Fostul ministru a transmis că a avut nevoie de mult curaj pentru a iniția acest demers fără sprijin politic, fiind motivat de prăbușirea rezultatelor la echipele naționale de fotbal, handbal și baschet. El a pus degetul pe rană, acuzând modul în care banii publici au fost cheltuiți în ultimii ani.



"După 3 ani, îmi văd în sfârșit visul împlinit. Din păcate, s-a dat prea mult timp mână liberă tuturor. Fotbalul, baschetul și handbalul sunt finanțate din bani publici, de Primării, iar primarii au devenit niște competitori sportivi prin echipele lor", a spus Novak.



Acesta a continuat tirada la adresa modului în care se gestionează bugetele locale în sport: "Fiecare voia ca în al doilea mandat să câștige campionatul național și au zis: «Băgăm milioane de euro și aducem străini ca să fim cei mai tari». Banii ăștia ar trebui în primul rând să fie investiți în sportivii români".



Modelul occidental și stoparea "scuzelor"



Novak susține că România a întârziat nepermis de mult implementarea unor măsuri de protecție pentru sportivii autohtoni, măsuri care în alte țări sunt reglementate natural de federații, unde procentul jucătorilor locali ajunge și la 60%.



Fostul campion paralimpic este convins că noile sancțiuni financiare vor disciplina forțat cluburile, indiferent de sport.



"E o lege foarte clar scrisă și, pentru că au crescut foarte mult și amenzile, n-o să riște nimeni. Până acum s-au găsit scuze ca să nu se respecte ordinul. Și uitați-vă ce rezultate au fost! În primă fază era o sumă mică. Echipele plăteau în avans. Amenzile nu reprezentau nicio constrângere pentru ele", a încheiat Eduard Novak pentru GSP.

