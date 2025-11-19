Tragerea la sorți este programată joi, de la 14:00, iar cele patru naționale din care se va alege adversara României sunt Turcia, Danemarca, Ucraina și Italia.

Gică Hagi: ”Orice adversar ar fi, trebuie să joci foarte, foarte bine!”

Gică Hagi vorbit despre barajul pe care echipa națională îl va disputa în luna martie, o ultimă șansă pentru tricolori să ajungă la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

”Regele” a refuzat să aleagă o adversară pentru România în semifinala barajului, însă a subliniat că, indiferent de adversar, tricolorii trebuie să facă un meci excepțional pentru a se califica la turneul final.

Despre Gică Hagi s-a spus că i-ar putea lua locul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale în cazul în care legendarul antrenor ar decide să plece, însă, în momentul în care a fost întrebat dacă, în opinia sa, Lucescu se va afla pe bancă și la baraj, Hagi a ”driblat” întrebarea.

”În primul rând, felicitări că jucăm acest baraj. Nu am putut să ne calificăm direct, dar e bine că mergem la acest baraj cu încredere, convingere și curaj. E doar un meci și se poate întâmpla orice, contează forma de moment.

Sperăm să prindem o zi bună și să ne calificăm. Orice adversar ar fi, trebuie să joci foarte, foarte bine, să prinzi o zi bună, băieți să prindă o zi bună, nea Mircea să fie inspirat în tot ce face și să ne calificăm.

Nu contează dacă adversarul e mai tare sau nu, va fi un meci important, cu presiune foarte mare, trebuie pregătit foarte bine la mici detalii și, bineînțeles, câștigat. Sperăm să câștigăm și să mergem în America. (Reporter: Credeți că va fi domnul Lucescu pe bancă la baraj?) Altă întrebare! (n.r. râde)”, a spus Gică Hagi.

