Gattuso și Montella, revoltați înaintea posibilului baraj cu România. Mesaj pentru FIFA

Gattuso și Montella, revoltați &icirc;naintea posibilului baraj cu Rom&acirc;nia. Mesaj pentru FIFA CM 2026
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul Italiei, și Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, au criticat criteriile de calificare la Cupa Mondială pentru echipele din Europa.

Italia și Turcia au încheiat pe locul secund în grupele lor de calificare, sub Norvegia, respectiv Spania, iar cele două vor fi repartizate în prima urnă valorică la tragerea la sorți pentru barajul CM 2026. Ambele sunt posibile adversare pentru România, în semifinale.

Gennaro Gattuso și Vincenzo Montella critică sistemul de calificare la CM 2026

În ultimele zile, cei doi selecționeri italieni și-au exprimat nemulțumirea legată de modul în care se stabilesc echipele calificate la Cupa Mondială din 2026.

"Aș avea multe de spus despre formatul de calificare. Pe vremea mea, locul 2 din grupă mergea direct la Cupa Mondială. În 1994, doar două echipe din Africa se calificau, iar acum sunt 8. Nu mai am nimic de adăugat", a spus Gattuso, citat de Goal.

  • La CM 1994 au participat 24 de echipe: 13 din Europa, 4 din America de Sud, 3 din Africa, două din Asia și două din zona CONCACAF.
  • La CM 2026 vor participa 48 de echipe. 12 naționale din Europa, toate câștigătoare de grupă în preliminarii, și-au asigurat deja calificarea. Au mai rămas 4 locuri disponibile, care vor fi disputate de alte 16 naționale în play-off-ul din martie (cele 12 locuri secunde din preliminarii și 4 naționale care beneficiază de parcursul din Nations League)

"Eu mi-am spus părerea înaintea să aud declarațiile lui Gattuso. E clar că înainte era mult mai ușor să te califici. Acum, totul depinde mult prea mult de tragerea la sorți. De exemplu, noi, pentru a ne califica la Mondial, trebuia să terminăm deasupra Spaniei, care e cea mai bună națională din Europa și din lume.

Îmi place sistemul adoptat în Champions League și în alte competiții europene de club. Cred - și ăsta e sentimentul meu - că FIFA va studia o reformă care să respecte principiile echității", a spus și Vincenzo Montella.

CM 2026: Urnele pentru play-off-ul european

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
  • Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo
  • Urna 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În semifinalele programate pe 26 martie, se împerechează echipele din urna 1 cu cele din urna 4, iar cele din urna 2 cu cele din urna 3. Formațiile din urnele 1 și 2 vor fi gazde.

Tot la tragerea de joi se vor stabili și potențialele finale, programate pe 31 martie. Gazdele se vor stabili prin tragere la sorți.

VIDEO Mircea Lucescu a plecat la Zurich, unde va avea loc tragerea la sorți pentru barajul CM 2026

