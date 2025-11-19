Gattuso și Montella, revoltați înaintea posibilului baraj cu România. Mesaj pentru FIFA

Italia și Turcia au încheiat pe locul secund în grupele lor de calificare, sub Norvegia, respectiv Spania, iar cele două vor fi repartizate în prima urnă valorică la tragerea la sorți pentru barajul CM 2026. Ambele sunt posibile adversare pentru România, în semifinale.

Gennaro Gattuso și Vincenzo Montella critică sistemul de calificare la CM 2026



În ultimele zile, cei doi selecționeri italieni și-au exprimat nemulțumirea legată de modul în care se stabilesc echipele calificate la Cupa Mondială din 2026.



"Aș avea multe de spus despre formatul de calificare. Pe vremea mea, locul 2 din grupă mergea direct la Cupa Mondială. În 1994, doar două echipe din Africa se calificau, iar acum sunt 8. Nu mai am nimic de adăugat", a spus Gattuso, citat de Goal.