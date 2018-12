Cu ele ne luptam pentru medalie la EHF EURO! Romania a aflat cu cine va juca daca ajunge in semifinale

Romancele antrenante de Ambros Martin mai au doua meciuri de jucat pentru calificarea in semifinale.

In cealalta grupa principala de la EHF Euro 2018, Rusia a batut Danemarca 32-21 si s-a calificat in semifinale, castigand grupa!

Asadar, cum noi am pierdut cu Olanda, daca rezultatele asteptate se intampla, atunci noi terminam pe locul 2 in grupa si vom juca cu Rusia in semifinala.

Romania B a reusit sa bata Rusia la Trofeul Carpati, in semifinala, cu doar o saptamana inainte de turneul final. Totusi, cele mai bune patru rusoaice au lipsit atunci din echipa.

Cu doua victorii, Romania e in semifinale, cel mai probabil de pe locul 2! VEZI AICI TOATE CALCULELE PENTRU CALIFICARE!