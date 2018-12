"Trista bucurie a calificarii!" Mihai Mironica dupa Romania - Ungaria la EHF EURO

O calificare cu Cristina Neagu accidentata grav este o eliminare.

Intr-o semifinala cu echipa Rusiei, Romania fara Neagu are sansa ostirii romane in fata armatei rusesti.

“Am jucat prost, dar bine ca ne-am calificat” spune Vasile Stinga, fostul urias jucator si mai putin urias antrenor, in studioul TVR. Televiziunea publica s-a trezit in ceasul al paispelea si transmite Germania - Olanda, meciul care poate certifica prezenta noastra in semifinale, dupa ce initial anuntase ca difuzeaza o alta partida.

N-am mai pomenit o performanta atat de importanta precum calificarea in semifinalele Campionatului European invaluita intr-un asemenea val de dezamagire, tristete, neincredere. Vocea lui Vasile Stinga exprima ce simtim cu totii, faptul ca Romania joaca prost. Si nu doar in aceasta partida. Romania traieste inca la EURO din entuziasmul inceputului de competitie, unul la care nu cred ca vom mai reveni.

Si totusi, ajungea sa ne transformam loviturile de la 7 metri din final pentru a nu pierde cu Ungaria. Insa Buceschi, impecabila la aceste lovituri cu Cehia, cu Norvegia, n-a mai batut desi ea a si scos ultima lovitura. Si asa am ajuns la executiile lamentabile ale lui Elisei si Laslo.

Apararea Romaniei a plesnit din toate incheieturile in fata unei selectionate a Ungariei fara sanse la calificare. Melinda Geiger a disparut din peisaj. Buceschi n-a rezistat suficient pe teren. Iar extremele au fost folosite iarasi prea putin.

Si, sa nu uitam, in fata Romania a avut un portar urias la propriu si la figurat, Kiss, jucatoarea partidei. Kiss of Death, Sarutul Mortii pentru Romania in acest nou episod din eternul duel cu marea rivala, Ungaria.

Fara Neagu, Romania e o busola care nu mai poate arata nordul. Vom fi ca spartanii in fata coplesitorilor persi. Cu lacrimi in ochi pentru durerea Cristinei si cu dintii stransi mergem la lupta sinucigasa cu ferocele urs rus.