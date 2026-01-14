S-au răzgândit și nu îl mai transferă pe Horațiu Moldovan! Anunțul oficial al clubului

Rezervă neutilizată în toate partidele din campionat, Moldovan a fost folosit într-un singur joc la Real Oviedo, în Cupa Spaniei. Portarul care aparține în continuare de Atletico Madrid și-ar dori să își încheie prematur împrumutul și să semneze cu o formație care să îi asigure mai multe minute.



Arouca a renunțat la Horațiu Moldovan și a transferat un alt portar

În ultimele zile, presa portugheză dădea ca sigur transferul lui Horațiu Moldovan la Arouca, ocupanta locului 16 în Liga Portugal, însă mutarea a picat în cele din urmă.



Arouca a decis să apeleze la un alt portar și tocmai l-a prezentat oficial pe Ignacio de Arruabarrena (28 de ani), un uruguayan care era liber de contract de la începutul acestui an, după despărțirea de formația ecuadoriană Barcelona SC Guayaquil.

Spre deosebire de Moldovan, Ignacio de Arruabarrena are meciuri în picioare, apărând inclusiv în luna decembrie la Barcelona SC Guayaquil. În plus, uruguayanul a mai jucat la Arouca în perioada 2022-2024.

