S-au răzgândit și nu îl mai transferă pe Horațiu Moldovan! Anunțul oficial al clubului

Horațiu Moldovan (27 de ani) încearcă în această iarnă să își găsească o nouă echipă, după ce la Real Oviedo nu a apărat în nicio partidă din LaLiga.

Rezervă neutilizată în toate partidele din campionat, Moldovan a fost folosit într-un singur joc la Real Oviedo, în Cupa Spaniei. Portarul care aparține în continuare de Atletico Madrid și-ar dori să își încheie prematur împrumutul și să semneze cu o formație care să îi asigure mai multe minute.

Arouca a renunțat la Horațiu Moldovan și a transferat un alt portar

În ultimele zile, presa portugheză dădea ca sigur transferul lui Horațiu Moldovan la Arouca, ocupanta locului 16 în Liga Portugal, însă mutarea a picat în cele din urmă.

Arouca a decis să apeleze la un alt portar și tocmai l-a prezentat oficial pe Ignacio de Arruabarrena (28 de ani), un uruguayan care era liber de contract de la începutul acestui an, după despărțirea de formația ecuadoriană Barcelona SC Guayaquil.

Spre deosebire de Moldovan, Ignacio de Arruabarrena are meciuri în picioare, apărând inclusiv în luna decembrie la Barcelona SC Guayaquil. În plus, uruguayanul a mai jucat la Arouca în perioada 2022-2024.

Jurnaliștii portughezi de la Record scriu acum că Arouca a renunțat la varianta Horațiu Moldovan: "În urma acestui transfer, este exclus ca românul să mai sosească la Arouca. Moldovan, care aparține de Atletico Madrid, s-a aflat în negocieri avansate cu clubul, însă Arouca l-ar fi vrut numai dacă revenirea lui Ignacio de Arruabarrena nu era posibilă".

Rămâne de văzut acum dacă Horațiu Moldovan va mai pleca de la Real Oviedo. În ultimele săptămâni s-a mai scris despre interesul unei alte echipe portugheze, Gil Vicente (locul 4 în campionatul intern), dar și despre cel al lui Club Brugge (locul 2 în Belgia).

