Ce se intampla daca batem Olanda la EHF EURO? Toate calculele pentru semifinale: “O sa facem treaba buna maine!"

Nationala Romaniei joaca duminica, impotriva Olandei (ora 19:00) dupa trei zile de pauza la Europeanul de handbal din Franta.

Cele doua formatii sunt singurele care au castigat toate cele trei meciuri din startul turneului in faza grupelor, insa recordul de 100% al uneia va cadea dupa partida de la Nancy, acolo unde « tricolorele » au ajuns inca de vineri. Partida cu Olanda va fi una dintre cele mai dificile, avand in vedere ca batavele au medalie la ultimele trei turnee finale – argint la CM 2015 si Euro 2016 si bronz la CM 2017 – plus un loc patru la Jocurile Olimpice de la Rio in 2016.

“Am facut vineri primul antrenament de cand am terminat grupa principala, dar mental ne-am pregatit de cand s-a terminat meciul cu Norvegia. Azi avem ultimul antrenament, speram sa punem la punct micile detalii pentru un meci bun si sa le intampinam cum am intampinat si restul echipelor“, a spus Melinda Geiger inainte de partida cu Olanda.

“Conteaza fiecare aspect al unei echipe, apararea sa ajute portarul sa pareze mai usor, atacul ca sa ne motiveze mai mult in aparare. Totul conteaza intr-un astfel de meci. Nu ar trebui sa ne temem de nimic, sincer, doar de noi, nu conteaza cine e in fata noastra,“ a adaugat Geiger.





Calculele sunt simple : o victorie duminica ar apropia serios Romania de semifinale. In acest caz, Romania ar face sase puncte, fiind suficienta o victorie cu Spania sau Ungaria in ultimele doua meciuri pentru a castiga grupa! In cel mai rau caz, Romania ar fi egalata de Olanda si Germania, dar ar avea avantajul meciurilor directe cu ambele echipe.

“Ne simtim foarte bine, ne-am recuperat, suntem bine, ne dorim tare mult sa jucam la fel de bine si maine. Stiam echipa Olandei, nu e de neglijat, e o echipa foarte buna, s-au batut an de an la medalii in ultima perioada. Suntem super motivate si cred ca o sa facem treaba buna maine,“ a spus Crina Pintea.



Romania top Group D with a win that was never in doubt ???????????? The 31:23 result is Norway's biggest defeat in the history of the EURO #NORROU #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/lGehBQA9TV — EHF EURO (@EHFEURO) December 5, 2018



“Pentru maine avem nevoie de mai multa energie, un meci diferit, o altfel de atmosfera, avem nevoie sa fim mult mai motivate decat in meciul cu Norvegia. Sincer, am jucat inainte sa vin la acest campionat miercuri-sambata si nu m-a afectat in niciun fel. Cred ca a fost bine sa ne odihnim putin, nu cred ca ne scoate din mana,“ a adaugat pivotul Romaniei.

Totusi, meciul cu Olanda nu e unul decisiv. In cazul in care Romania pierde meciul de la Nancy, se poate califica in semifinale cu victorii in ultimele doua jocuri ale grupei principale, cele contra Spaniei si Ungariei. Spania e deja out de la turneul final, dupa ce a pierdut cu Germania, in timp ce Ungaria are sanse minime si pentru meciul pentru locul 5-6, dupa esecul cu Norvegia.