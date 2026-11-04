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CS Rapid Bucureşti a fost învinsă clar de echipa franceză Flammes Carolo Basket, cu scorul de 103-64 (34-15, 22-18, 23-13, 24-18), marţi seara, în Sala Rapid, într-un meci din Grupa C a Euroligii feminine de baschet.

CS Rapid București - Flammes Carolo Basket 64-103, cu Claudia Cuic MVP

Campioana României a pierdut şi al patrulea joc disputat în grupă, fiind condusă de la un capăt la altul.

”Miss Baschet” Claudia Cuic (vezi galeria foto de mai sus) a fost cea mai bună de pe teren, cu 32 puncte, 6 recuperări, 5 pase decisive.

Andjela Delic a contribuit cu 14 puncte, iar Terezia Palenikova a adăugat 14 p, 4 rec, 4 pd.

De la oaspete s-au remarcat Tiffany Clarke, 19 p, 4 rec, Maia Hirsch, cu 16 p, 5 rec, Isabelle Strunc, cu 17 p, 3 rec, Coline Franchelin, 13 p, 12 pd, Noemie Brochant, cu 12 p, 9 rec, Julie Pospisilova, cu 10 p, 6 rec, 8 pd.

Cum arată clasamentul grupei

În celălalt meci al grupei, Fenerbahce Tarfin, campioana en-titre, a fost învinsă de Valencia Basket Club cu 73-71, la Istanbul.

Fenerbahce e lider, cu 7 puncte, urmată de Flammes Carolo Basket, 7 puncte, Valencia, 6 puncte, Rapid, 4 puncte.

Primele trei clasate se califică în faza următoare, informează Agerpres.

Rapid va juca în ultimele două etape cu Fenerbahce la Istanbul (25 noiembrie) şi cu Valencia la Bucureşti (2 decembrie).