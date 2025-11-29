Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor

Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă s-au impus cu 31 - 27 în meciul cu Japonia de la Rotterdam și a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial Olanda și Germania.

Pentru România au marcat Ostase 8 goluri, Grozav 8, Necula 3, Kerekeş 3, Popa 3, Mihai 2, Roşu 2, Boiciuc 1, Seraficeanu 1, iar din echipa Japoniei s-a remarcat Gray.

Lorena Ostase: „În prima parte am fost individualiste”

Lorena Ostasea a fost desemnată la finalul meciului cea mai bună jucătoare a partidei și a recunoscută că România a avut probleme în prima parte.

