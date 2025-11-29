Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor

Lorena Ostase, după succesul Rom&acirc;niei cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial la handbal feminin.

TAGS:
Lorena OstaseHandbalRomaniaJaponia
Din articol

Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă s-au impus cu 31 - 27 în meciul cu Japonia de la Rotterdam și a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial Olanda și Germania.

Pentru România au marcat Ostase 8 goluri, Grozav 8, Necula 3, Kerekeş 3, Popa 3, Mihai 2, Roşu 2, Boiciuc 1, Seraficeanu 1, iar din echipa Japoniei s-a remarcat Gray.

Lorena Ostase: „În prima parte am fost individualiste”

Lorena Ostasea a fost desemnată la finalul meciului cea mai bună jucătoare a partidei și a recunoscută că România a avut probleme în prima parte.

„Am fost mai concentrate în partea a doua și sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștigăm. Cred că în prima parte am fost individualiste, dar în repriza secundă am gestionat mai bine.

Abia aștept să jucăm iar luni, cu această atmosferă, cu foarte mulți români în tribună”, a declarat Lorena Ostase la finalul meciului cu Japonia.

Campionatul Mondial se desfășoară în Germania și Olanda, iar „sferturile” vor avea loc în Dortmund și Rotterdam, iar în orașul olandez se vor desfășura și fazele finale.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
&bdquo;Cel mai puternic om al lui Zelenski&rdquo;, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuv&acirc;nt. Președintele Ucrainei a rămas mut
ARTICOLE PE SUBIECT
Rom&acirc;nia - Japonia 31 - 27 | Victorie mare! Fetele lui Ovidiu Mihăilă s-au calificat &icirc;n Grupele Principale la CM
România - Japonia 31 - 27 | Victorie mare! Fetele lui Ovidiu Mihăilă s-au calificat în Grupele Principale la CM
Istoria ne obligă: ce rezultate a &icirc;nregistrat Rom&acirc;nia &icirc;mpotriva Japoniei, la handbal feminin
Istoria ne obligă: ce rezultate a înregistrat România împotriva Japoniei, la handbal feminin
Rom&acirc;nia &ndash; Croația, fabulos la Mondiale: fetele au debutat cu un meci &icirc;nc&acirc;ntător. Ce urmează
România – Croația, fabulos la Mondiale: fetele au debutat cu un meci încântător. Ce urmează
ULTIMELE STIRI
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: &bdquo;Pare un boxer amețit&rdquo;. Ce urmează pentru antrenorul rom&acirc;n
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român
ȘOC &icirc;n Monaco &ndash; PSG, exclusiv pe VOYO! Paris FC - Auxerre ACUM, Olympique Marseille joacă și ea azi &icirc;n Ligue 1
ȘOC în Monaco – PSG, exclusiv pe VOYO! Paris FC - Auxerre ACUM, Olympique Marseille joacă și ea azi în Ligue 1
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
AUR pentru Rom&acirc;nia la box!
AUR pentru România la box!
ACUM: Everton - Newcastle 1-4, LIVE pe VOYO! Gafă monumentală comisă de Pickford
ACUM: Everton - Newcastle 1-4, LIVE pe VOYO! Gafă monumentală comisă de Pickford
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Valeriu Iftime &icirc;și pune m&acirc;inile &icirc;n cap după anunțul lui Becali: &rdquo;Dacă face asta, pierd toți banii&rdquo;

Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!

FCSB și-a dat acordul! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la următorul meci din Europa League

FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League



Recomandarile redactiei
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: &bdquo;Pare un boxer amețit&rdquo;. Ce urmează pentru antrenorul rom&acirc;n
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show &icirc;n ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider!
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show în ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider!
Imagini incredibile la meciul rom&acirc;nilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală &icirc;n timp ce jucătorii se luau la bătaie
Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie
AUR pentru Rom&acirc;nia la box!
AUR pentru România la box!
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nia, victorii pe linie la Trofeul Carpați &icirc;nainte de Campionatul Mondial!
România, victorii pe linie la Trofeul Carpați înainte de Campionatul Mondial!
Gloria Bistrița, rezultat magnific &icirc;n Champions League: Show Ostase!
Gloria Bistrița, rezultat magnific în Champions League: Show Ostase!
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, &bdquo;telegramă&rdquo; de la Paris: &bdquo;&Icirc;mi pare rău! Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania &icirc;n Rom&acirc;nia. Ce se afla &icirc;n interiorul pachetului

stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Sănătatea și transporturile primesc bani &icirc;n plus la rectificare. Finanțele răm&acirc;n cu un buget redus după scăderea dob&acirc;nzilor

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Cei mai mari producători de ciocolată din Rom&acirc;nia, scoși la v&acirc;nzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!