Principalii marcatori pentru Dinamo au fost Langaro 5 goluri, Akimenko 5, Valdes 4, Pelayo 4, Lumbroso 4. A fost şi un duel tactic al antrenorilor portughezi al celor două echipe - Paulo Pereira (Dinamo) şi Ricardo Costa (Sporting).

Dinamo a dedicat primul meci al sezonului din Liga Campionilor şi fostului său jucător, pivotul Marian Cozma, care ar fi împlinit 43 de ani în 8 septembrie. ”Vom juca şi pentru el. Odihneşte-te în pace, Marian Cozma!”, a fost mesajul echipei.

În etapa inaugurală a grupei A s-a mai jucat partida dintre Aalborg Handbold – Veszprem HC, scor 32-28, celelalte programate fiind între HBC Nantes – Fuchse Berlin şi Industria Kielce – Kolstad Handball.

Etapa a II-a programează pentru Dinamo Bucureşti deplasarea pe terenul lui Kolstad, în 17 septembrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

news.ro

