Fostul internațional român, singurul care a câștigat Premier League nu o dată, ci de două ori (2011/12 și 2013/14), continuă să urmărească cu atenție evoluția goalkeeperilor români.



Întrebat care sunt portarii pe care îi consideră eminenți pentru echipa națională, Pantilimon a oferit un top de cinci nume, în frunte cu cei convocați de Mircea Lucescu: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.



Fostul mare portar nu i-a uitat nici pe cei aflați în afara primului plan: Ionuț Radu, cotat la 2,5 milioane de euro și legitimat la Celta de Vigo, dar și Marian Aioani, legitimat la Rapid în prezent și campion cu Farul în 2023.



Pantilimon: ”Avem portari! Lucescu are alternative”



”(n.r. Ce portari valoroși avem?) În primul rând, îi avem pe cei trei convocați la națională. Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava. Dar, să știi, că nu l-aș scoate din calcul nici pe Ionuț Radu.



Și nici pe Marian Aioani. Avem portari, sunt portari. Selecționerul chiar are în momentul de față alternative, echipa națională are de cine să se folosească”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.



Cipru - România 2-2



După remiza 2-2 cu Cipru de la Nicosia, de pe ”GSP Stadium”, naționala rămâne cu șanse firave de a se califica la turneul final prin preliminariile CM 2026.



Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

