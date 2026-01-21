Selecţionata Portugaliei, antrenată de Paulo Pereira, care o pregăteşte în paralel şi pe CS Dinamo Bucureşti, a produs o mare surpriză, marţi, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia, prin victoria cu 31-29 în faţa echipei Danemarcei, transmite AFP.

Portugalia a câştigat grupa în care România s-a clasat pe ultimul loc, după victoria reuşită în faţa campioanei olimpice şi mondiale.

Pentru danezi a fost prima înfrângere la Herning după finala EHF EURO 2014 cu Franţa (32-41)!

Starul Mathias Gidsel a marcat 8 goluri pentru danezi, în timp ce de la lusitani cei mai buni au fost Francisco Costa şi Martim Costa, cu câte 9 goluri fiecare.

