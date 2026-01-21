VIDEO EXCLUSIV Antrenată de Paulo Pereira de la Dinamo, Portugalia a învins campioana olimpică și mondială la EHF EURO 2026!

Antrenată de Paulo Pereira de la Dinamo, Portugalia a învins campioana olimpică și mondială la EHF EURO 2026!
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

Paulo PereiraDinamocs dinamo bucurestiPortugaliaEHF Euro 2026
Selecţionata Portugaliei, antrenată de Paulo Pereira, care o pregăteşte în paralel şi pe CS Dinamo Bucureşti, a produs o mare surpriză, marţi, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia, prin victoria cu 31-29 în faţa echipei Danemarcei, transmite AFP.

Portugalia a câştigat grupa în care România s-a clasat pe ultimul loc, după victoria reuşită în faţa campioanei olimpice şi mondiale.

Pentru danezi a fost prima înfrângere la Herning după finala EHF EURO 2014 cu Franţa (32-41)!

Starul Mathias Gidsel a marcat 8 goluri pentru danezi, în timp ce de la lusitani cei mai buni au fost Francisco Costa şi Martim Costa, cu câte 9 goluri fiecare.

Rezultatele înregistrate marţi la EURO 2026 și clasamentele grupelor

Grupa B

Danemarca - Portugalia 29-31

Macedonia de Nord - România 24-23

Clasament final

1. Portugalia 5 puncte

2. Danemarca 4

3. Macedonia de Nord 3

4. România 0

Grupa D

Slovenia - Feroe 30-27

Muntenegru - Elveţia 26-43

Clasament final

1. Slovenia 6 puncte

2. Elveţia 3 (+14)

3. Feroe 3 (+10)

4. Muntenegru 0

Grupa F

Ungaria - Islanda 23-24

Polonia - Italia 28-29

Clasament final

1. Islanda 6 puncte

2. Ungaria 4

3. Italia 2

4. Polonia 0

Primele două clasate din fiecare grupă s-au calificat în grupele principale cu punctele obţinute între ele. La egalitate de puncte, primul criteriu de departajare a fost cel al rezultatului direct, iar apoi cel al golaverajului, precizează Agerpres.

