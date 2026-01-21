Selecţionata Portugaliei, antrenată de Paulo Pereira, care o pregăteşte în paralel şi pe CS Dinamo Bucureşti, a produs o mare surpriză, marţi, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia, prin victoria cu 31-29 în faţa echipei Danemarcei, transmite AFP.
Portugalia a câştigat grupa în care România s-a clasat pe ultimul loc, după victoria reuşită în faţa campioanei olimpice şi mondiale.
Pentru danezi a fost prima înfrângere la Herning după finala EHF EURO 2014 cu Franţa (32-41)!
Starul Mathias Gidsel a marcat 8 goluri pentru danezi, în timp ce de la lusitani cei mai buni au fost Francisco Costa şi Martim Costa, cu câte 9 goluri fiecare.
Rezultatele înregistrate marţi la EURO 2026 și clasamentele grupelor
Grupa B
Danemarca - Portugalia 29-31
Macedonia de Nord - România 24-23
Clasament final
1. Portugalia 5 puncte
2. Danemarca 4
3. Macedonia de Nord 3
4. România 0
Grupa D
Slovenia - Feroe 30-27
Muntenegru - Elveţia 26-43
Clasament final
1. Slovenia 6 puncte
2. Elveţia 3 (+14)
3. Feroe 3 (+10)
4. Muntenegru 0
Grupa F
Ungaria - Islanda 23-24
Polonia - Italia 28-29
Clasament final
1. Islanda 6 puncte
2. Ungaria 4
3. Italia 2
4. Polonia 0
Primele două clasate din fiecare grupă s-au calificat în grupele principale cu punctele obţinute între ele. La egalitate de puncte, primul criteriu de departajare a fost cel al rezultatului direct, iar apoi cel al golaverajului, precizează Agerpres.