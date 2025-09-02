Să câștigi „meciul vieții“ necesită voință și tărie de caracter. Handbalista Camilla Herrem tocmai asta ne-a demonstrat, povestea ei făcând înconjurul lumii, în ultimele ore.

Pe 26 iunie, extrema de 1,69 de metri a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer la sân. O veste devastatoare care, la vârsta ei, 38 de ani, ar fi putut deveni un motiv pentru ieșirea din sportul de performanță. Nu și pentru Camilla Herrem! În mod admirabil, norvegianca și-a propus să învingă boala și pentru a-și relua cariera sportivă. Și ce și-a propus, a și reușit să facă.

Duminică, la două luni după diagnosticul primit din partea medicilor, după mai multe ședințe de chimioterapie care au lăsat urme prin pierderea părului, Camilla Herrem a revenit pe teren pentru echipa sa de club, Sola HK

Apariția lui Herren pe teren, în debutul campionatului norvegian, a fost o surpriză uriașă pe plan local.

„Ce pot spune? E incredibil! Nu mulți oameni ar fi crezut în această revenire. Faptul că ea poate juca din nou, după tot ce i s-a întâmplat, e o nebunie, pur și simplu“, a spus Bent Svele, expertul în handbal al postului TV2 din Norvegia.

