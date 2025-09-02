GALERIE FOTO A învins cancerul în 66 de zile: Camilla Herrem, fără păr și cu lacrimi în ochi, la revenirea pe teren

A învins cancerul în 66 de zile: Camilla Herrem, fără păr și cu lacrimi în ochi, la revenirea pe teren
Norvegianca de 38 de ani a oferit cele mai emoționante imagini din lumea sportului, în weekend-ul care a trecut.

Camilla Herrem
Să câștigi „meciul vieții“ necesită voință și tărie de caracter. Handbalista Camilla Herrem tocmai asta ne-a demonstrat, povestea ei făcând înconjurul lumii, în ultimele ore.

Pe 26 iunie, extrema de 1,69 de metri a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer la sân. O veste devastatoare care, la vârsta ei, 38 de ani, ar fi putut deveni un motiv pentru ieșirea din sportul de performanță. Nu și pentru Camilla Herrem! În mod admirabil, norvegianca și-a propus să învingă boala și pentru a-și relua cariera sportivă. Și ce și-a propus, a și reușit să facă. 

Duminică, la două luni după diagnosticul primit din partea medicilor, după mai multe ședințe de chimioterapie care au lăsat urme prin pierderea părului, Camilla Herrem a revenit pe teren pentru echipa sa de club, Sola HK

Apariția lui Herren pe teren, în debutul campionatului norvegian, a fost o surpriză uriașă pe plan local.

Ce pot spune? E incredibil! Nu mulți oameni ar fi crezut în această revenire. Faptul că ea poate juca din nou, după tot ce i s-a întâmplat, e o nebunie, pur și simplu“, a spus Bent Svele, expertul în handbal al postului TV2 din Norvegia.

Camilla Herrem, transformarea omului care a învins cancerul

Camilla Herrem, emoționată până la lacrimi

Și vedeta zilei, Camilla Herrem, a vorbit despre lupta dură pe care a câștigat-o și care i-a permis să-și reia cariera. Vizibil emoționată, norvegianca a avut lacrimi de bucurie în ochi, în momentul în care a pășit pe parchet.

A fost foarte frumos să fiu pe teren, din nou. Am fost nevoită să bifez o grămadă de premiere, ca să ajung aici. Să ies pe teren, de această dată fără păr, și să fac încălzirea... A trebuit să mă concentrez foarte tare, mai ales că foarte mulți oameni erau cu ochii pe mine“, a povestit handbalista de 38 de ani.

De amintit că, de-a lungul carierei sale, Camilla Herrem a evoluat inclusiv în Liga Florilor din România, ea fiind legitimată, la HCM Baia Mare, în perioada 2014-2015.

