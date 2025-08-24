SCM Râmnicu Vâlcea, bătălie în Ungaria cu forțe ale handbalului. Pe ce loc s-a clasat echipa din Liga Florilor

În semifinale s-au înregistrat rezultatele: DVSC Debrecen – MKS Lublin, scor 37-19 (23-11) şi FTC Budapesta – SCM Râmnicu Vâlcea 35-25 (17-16).

Anterior, tot la Debrecen, SCM Râmnicu Vâlcea a învins formaţia ungară Mosonmagyaróvár KC, scor 34-28.

La finalul săptămânii trecute, SCM Râmnicu Vâlcea a participat la Cupa Craiova, turneu amical pe care l-a încheiat pe locul 3, în urma rezultatelor: 27-30 cu CSM Slatina, 25-27 SCMU Craiova şi 31-30 cu Ştiinţa Bucureşti.

De asemenea, în primul turneu de pregătire din intersezon, Turneul Memorial ”Constantin Tită” pe care l-a găzduit, SCM Rm. Vâlcea a fost tot pe locul 3, după rezultatele: 27-30 cu DVSC Debrecen şi 33-27 cu SCMU Craiova.

