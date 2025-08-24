SCM Râmnicu Vâlcea, bătălie în Ungaria cu forțe ale handbalului. Pe ce loc s-a clasat echipa din Liga Florilor

SCM R&acirc;mnicu V&acirc;lcea, bătălie &icirc;n Ungaria cu forțe ale handbalului. Pe ce loc s-a clasat echipa din Liga Florilor Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

SCM Râmnicu Vâlcea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 3, la ”II Kermann IT Cup”, de la Debrecen, după ce a învins în finala mică formaţia poloneză MKS Lublin, scor 29-25 (15-11).

TAGS:
SCM Ramnicu ValceaturneuUngariaLiga FlorilorHandbal

Pentru câştigarea trofeului vor evolua în finală FTC Budapesta şi DVSC Debrecen.

În semifinale s-au înregistrat rezultatele: DVSC Debrecen – MKS Lublin, scor 37-19 (23-11) şi FTC Budapesta – SCM Râmnicu Vâlcea 35-25 (17-16).

Anterior, tot la Debrecen, SCM Râmnicu Vâlcea a învins formaţia ungară Mosonmagyaróvár KC, scor 34-28.

La finalul săptămânii trecute, SCM Râmnicu Vâlcea a participat la Cupa Craiova, turneu amical pe care l-a încheiat pe locul 3, în urma rezultatelor: 27-30 cu CSM Slatina, 25-27 SCMU Craiova şi 31-30 cu Ştiinţa Bucureşti.

De asemenea, în primul turneu de pregătire din intersezon, Turneul Memorial ”Constantin Tită” pe care l-a găzduit, SCM Rm. Vâlcea a fost tot pe locul 3, după rezultatele: 27-30 cu DVSC Debrecen şi 33-27 cu SCMU Craiova.

News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina &icirc;n Munții Iezer. Apelul 112, după c&acirc;teva ore de la accident
ULTIMELE STIRI
Lille - Monaco, &icirc;n direct pe VOYO, de la 21:45! Duel spectaculos &icirc;n Ligue 1
Lille - Monaco, în direct pe VOYO, de la 21:45! Duel spectaculos în Ligue 1
A fost odată ca-n povești! Băiatul care s-a făcut mare pe nisipul de pe plaja Riazor
A fost odată ca-n povești! Băiatul care s-a făcut mare pe nisipul de pe plaja Riazor
Cu cine ar fi vrut să formeze un cuplu de fundași &icirc;n Premier League Florin Gardoș: &bdquo;Cea mai bună apărare &icirc;n ultimii ani&rdquo;
Cu cine ar fi vrut să formeze un cuplu de fundași în Premier League Florin Gardoș: „Cea mai bună apărare în ultimii ani”
Au recunoscut superioritatea: ce au scris americanii despre trofeul c&acirc;știgat de Sorana C&icirc;rstea la Cleveland
Au recunoscut superioritatea: ce au scris americanii despre trofeul câștigat de Sorana Cîrstea la Cleveland
Strasbourg &ndash; Nantes, live pe VOYO, duminică, de la 18:15. Dezechilibrul dinaintea meciului
Strasbourg – Nantes, live pe VOYO, duminică, de la 18:15. Dezechilibrul dinaintea meciului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Becali știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;Putem face un pariu!&rdquo;

Victor Becali știe cine va câștiga Superliga: „Putem face un pariu!”

NU pentru totdeauna lui FCSB: Niciodată acolo! Mai bine mă ascund &icirc;n pădure un an

NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"

Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a &icirc;ntărit FCSB pentru grupa de Europa League!

Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a întărit FCSB pentru grupa de Europa League!

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură cr&acirc;ncenă &icirc;naintea returului cu Aberdeen

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură crâncenă înaintea returului cu Aberdeen

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a st&acirc;rnit revolta: Nu &icirc;nțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a stârnit revolta: "Nu înțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Horoscop săptăm&acirc;na 25 - 31 august 2025. Energie nouă și schimbări importante pentru toate zodiile

stirileprotv Horoscop săptămâna 25 - 31 august 2025. Energie nouă și schimbări importante pentru toate zodiile

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Tragedie &icirc;n Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut &icirc;n prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

stirileprotv Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!