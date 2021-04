"M-am dus la fotbal, pe ascuns, timp de doi ani". Motivul pentru care lui Bogdan Stelea i s-a interzis sa mai mearga la antrenamente 

Bogdan Stelea a marturisit in cadrul unui interviu pentru show-ul "Hai sa fim Super!" ca a fost la un pas sa nu mai devina unul dintre cei mai de succes portari din Romania.

Sportivul roman a povestit ca in liceu nu era foarte focusat pe partea educationala, fiind implicat 100% la antrenamente, asa ca situatia scolara nu a fost extraordinara. Aceasta a fost motivul pentru care parintii i-au interzis sa mai mearga la stadion si sa-si indrepte atentia spre studii, explicandu-i atat ei, cat si alte profesorii si alte persoane din jurul sau, ca nu va reusi sa faca nimic in fotbal.

"Am ramas corigent la sport pentru ca nu m-am dus si mi-au pus nota din oficiu. A venit tata la scoala. Eram corigent la vreo patru materii. A stat de vorba cu diriginta mea, iar apoi a venit si mi-a spus ca din momentul de fata nu mai ai ce cauta la fotbal. Ramai, pui mana pe carte si asta e. Trebuie sa inveti, cu fotbalul oricum nu o sa faci mare lucru. Mi-au interzis sa ma duc.

M-am dus la fotbal fara sa stie ai mei, pe ascuns, timp de doi ani. Doar bunica mea stia. Aveam un pact cu bunica, imi lasa un geam deschis la casa pe unde intram, imi aruncam geanta cu echipament acolo si intram cu mainile in buzunar. Era rau in momentul in care eram lovit, aveam julituri peste tot, trebuia sa ma feresc", a povestit Bogdan Stelea.

