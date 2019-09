Tu ce faceai la 16 ani? Salariul colosal pe care Ansu Fati il va castiga la Barcelona dupa 2 goluri in 3 aparitii!

Ansu Fati (16 ani) are 2 goluri in 3 meciuri disputate in La Liga. El a fost o singura data titular, iar de doua ori a intrat din postura de rezerva.

Anssumane Fati (16 ani), fotbalist nascut in Guinea-Bissau, este noua descoperire a Barcelonei. Pustiul a dat doua goluri in trei aparitii in La Liga si a impresionat de la primele minute jucate la profesionisti. In ciuda varstei fragede, el a reusit cu o lejeritate iesita din comun sa se adapteze intr-un vestiar din care fac parte Messi, Pique si Suarez.

Barcelona a demarat deja discutiile pentru prelungirea contractului

In varsta de doar 16 ani, Ansu Fati a impresionat inca de la primele minute jucate pentru Barcelona. Pustiul venit de la academia clubului catalan a marcat 2 goluri in 3 aparitii in La Liga si a ajuns sa fie considerat urmasul lui Messi pe Nou Camp.

Presa din Spania noteaza ca sefii clubului catalan au reactionat prompt si au demarat discutiile pentru prelungirea contractului tanarului african.

Ansu Fati are o intelegere cu Barcelona pana in 2022, dar oficialii formatiei blaugrana vor sa se asigure ca acesta va sta mult timp pe Nou Camp.

CatRadio din Spania noteaza ca Ansu Fati are pregatit un salariu anual de 1.500.000 euro daca va reusi sa isi castige locul in echipa Barcelonei.

100.000.000 euro va fi clauza de reziliere a lui Ansu Fati daca va semna prelungirea cu Barca.