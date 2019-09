Ansu Fati ar putea lipsi o luna de la echipa! Barcelona si-ar putea pierde pustiul minune dupa ce a facut un meci senzational in campionat

Ansu Fati a impresionat in ultimul meci de campionat pentru Barcelona. Atacantul de 16 ani a reusit sa dea un gol si o pasa de gol si a fost printre cei mai buni oameni din teren.

Federatia a facut demersuri pentru a-l naturaliza pe tanarul atacant cat mai repede pentru a putea juca la Campionatul Mondial U17 in tricoul Spaniei.

Astfel ca Barcelona ar putea ramane fara Fati aproximativ o luna daca totul merge cum trebuie si atacantul va fi chemat la nationala pentru Cupa Mondiala.

Federatia din Spania este optimista ca va optine pasaportul pentru starul Barcelonei in urmatoarele zile si convocarea la nationala va veni imediat.

Cupa Mondiala U17 se va desfasura in Brazilia intre 26 octombrie si 17 noiembrie

Ansu Fati a luat decizia de a juca pentru Spania, chiar daca ar fi putut juca si pentru Portugalia sau Guinea-Bissau.

Cu o eventuala convocare, Fati ar pierde urmatoarele 5 partide ale Barcelonei din campionat cu Eibar, Real Madrid, Valladolid, Levante si Celta Vigo. De asemenea si-ar amana si debutul in Liga Campionilor neputand sa joace in meciul cu Slavia Praga.

Antrenorul Spaniei, Roberto Moreno, a declarat saptamana trecuta ca are incredere in cei de la Federatie si este sigur ca Fati va juca in tricoul "La Roja".

Ansu Fati are 3 meciuri jucate pentru Barcelona in care a reusit sa inscrie de doua ori si sa ofere o pasa de gol.