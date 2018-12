Rezultatul din Champions League care-i bucura pe cei de la Real Madrid! Transferul dorit de spanioli s-ar putea face cand nimeni nu mai spera

Cei de la Real Madrid ar putea fi "castigatori", dupa un rezultat neasteptat din UEFA Champions League.

Inter a fost eliminata marti seara din Champions League, iar acest lucru ar putea fi un motiv de bucurie pentru cei de la Real Madrid.

Mauro Icardi ar putea sa se gandeasca mai bine in ceea ce priveste transferul sau la Real Madrid, scrie AS.

Clubul condus de Florentino Perez il urmareste de mult timp pe acesta, insa atacantul celor de la Inter nu s-a aratat interesat de o mutare.

El a marcat 12 goluri in acest sezon, cu doua mai multe decat Benzema si cu cinci mai multe decat Bale, putand fi un adevarat plus pentru Real.

Icardi este intr-o situatie delicata la Inter, din cauza lipsei de rezultate. S-a creat o diferenta mare intre valoarea sa si directia pe care o are Inter in competitiile europene.

"Am vrut ca Inter sa se intoarca in Champions League si am reusit asta. Acum, vreau sa castiga ceva alaturi de acest club, nu cred ca este momentul potrivit sa plec, nu este timpul, avand in vedere rezultatele", spunea Icardi la inceputul lunii decembrie, inainte de eliminarea prematura a italienilor din UCL.