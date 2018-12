Juventus e gata pentru Pogba! S-a aflat oferta AMBITIOASA pe care italienii vor sa le-o faca celor de la United

Paul Pogba s-ar putea intoarce in Italia.

Cei de la Juventus au in plan o oferta interesanta pentru a-l lua pe Paul Pogba de la Manchester United.

Potrivit Tuttosport, Juventus vor sa ii testeze pe cei de la Manchester United si sa rezolve transferul cu 80 de milioane de euro, cu aproximativ 20 de milioane de euro mai putin decat suma pe care l-au vandut englezilor in 2016.

Pogba, in varsta de 25 de ani, a avut un succes extraordinar in tipul petrecut la Juventus. A castigat patru titluri in Serie A, doua Cupe ale Italiei si a fost inclus in echipa UEFA a anului 2015.

Cu toate acestea, el a ales sa se desparta de italieni si sa mearga la Manchester, echipa la care si-a inceput cariera de jucaor.

Cu toate ca Pogba a castigat Europa League si Cupa Ligii in primul sezon de la intoarcearea in Anglia, francezul a fost criticat constant, fiind acuzat ca nu are performantele asteptate in tricoul lui United.

Mai mult, francezul are o relatie tensionata cu Jose Mourinho, intre cei doi avand loc mai multe episoade nervoase.

Astfel, Juventus va profita de situatia lui Pogba si va incerca sa-l aduca pe acesta inapoi in Italia.