Tatarusanu, coleg cu cel mai LETAL atacant din Europa! E peste Messi si Neymar, dar propria nationala il ignora!

Argentinianul Emiliano Sala a ajuns la 10 goluri marcate in acest sezon si e peste Messi, Aguero sau Icardi dintre atacantii argentinieni in acest moment, si chiar peste Neymar, cel mai scump jucator din istorie.

Cu 10 reusite pentru Nantes, Sala e intrecut doar de Mbappe, cel care a marcat 11 goluri pentru PSG in acest sezon.

Sala nici macar nu era titular cu vechiul antrenor al francezilor, Miguel Cardoso. Vahid Halilhodžić a preluat echipa, iar de atunci Nantes e neinvinsa, iar Sala a marcat in fiecare meci.

Halilhodžić spune ca Sala era demoralizat cand a preluat echipa. "Marcheaza? Si ce, e platit pentru asta! Portarul nu inscrie. Cand am venit, jucatorul avea moralul jos, dar a muncit din greu. Nu e genul de atacant pe care il vezi in zilele noastre, cu spatele la poarta, dar e principalul punct de atac al nostru", a spus antrenorul.

Sala are trei goluri in plus fata de Messi si Aguero si patru mai multe decat Mauro Icardi.

