INTER - BARCELONA | A marcat si a izbucnit in lacrimi! Mesajul lui Malcom pentru Valverde dupa primul sau gol la Barca

Barcelona este prima echipa calificata in optimile UEFA Champions League dupa 1-1 la Milano.

Transferat in aceasta vara de catre Barcelona de la Bordeaux, Malcom a avut foarte putine oportunitati sa arate de ce au platit catalanii o suma importanta pentru transferul lui: 40 de milioane de euro. Partida cu Inter Milano din etapa a 4-a a grupelor UEFA Champions League a reprezentat oportunitatea perfecta pentru Malcom sa fie in centrul atentiei.

Intrat pe teren in repriza a doua in locul lui Ousmane Dembele, Malcom a marcat la doar 2 minute distanta dupa o faza creata de catre Coutinho. Mauro Icardi a egalat la 4 minute distanta, insa rezultatul de 1-1 o califica pe Barcelona in urmatoarea faza a competitiei, in timp ce Inter si ea are sanse mari sa ajunga in optimi.

Malcom a izbucnit in lacrimi dupa golul sau si a explicat la final de unde au aparut aceste emotii, transmitandu-i un mesaj antrenorului, Ernesto Valverde: "Barcelona a fost un vis pe care il avea inca de cand eram copil. Sa debutez in UEFA Champions League si sa inscriu, asta voi sarbatori cu familia. Visul meu la Barca incepe, visul meu este sa fac istorie si sa realizez lucruri grozave.



Trebuie sa multumesc grupului ca mi-a dat incredere. Vreau sa joc mai mult. In fiecare zi ma antrenez pentru a putea sa arat ca am calitatea de a fi in acest grup" a spus Malcom dupa partida, citat de Mundo Deportivo.