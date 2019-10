ULTIMA ORA! Barcelona face un transfer de rasunet! Cine e GIGANTUL care ajunge sub comanda lui Valverde! Jucatorul si-a dat deja acordul! Afacere de peste 50 de milioane de EURO

Barcelona este pe cale sa realizeze un nou transfer.

Don Balon anunta ca Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul fundasului Dayot Upamecano (20 de ani) de la RB Leipzig, cel care il va inlocui pe Samuel Umtiti.

Fundasul mai era in vizorul celor de la Manchester City, Arsenal si Manchester United, dar in a ales-o pe Barcelona, precizeaza sursa citata. Afacerea se ridica la 60 de milioane de euro, iar jucatorul va veni la vara in locul lui Umititi, care va pleca de pe Camp Nou.

Upamecano este cotat in acest moment la 40 de milioane de euro pe transfermarkt si a mai evouat in cariera la Valencienne U19 si Red Bull Salzburg. Acesta este campion european de tineret cu nationala U 17 a Frantei.