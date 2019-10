SLAVIA PRAGA - BARCELONA | "Nu pierdem, chiar daca vorbim de Barcelona!" Nicolae Stanciu, declaratie razboinica! Romanul a facut calculele

Din articol Pentru antrenorul Slaviei e meciul secolului

Slavia Praga - Barcelona se joaca azi, de la ora 22:00!

Slavia Praga, echipa la care joaca Nicolae Stanciu, are parte de un duel de foc in grupele UEFA Champions League.

Chiar daca Slavia are un singur punct dupa doua meciuri disputate in grupa F, Nicolae Stanciu declara ca echipa sa este pregatita sa dea lovitura diseara si crede ca Slavia nu va pierde, avand in vedere ca joaca acasa.

"Astept aceste meciuri din Liga Campionilor cu interes. Nimeni nu ne-a dat vreo sansa in grupa asta, dar am facut doua meciuri foarte bune cu Inter si cu Dortmund.

Cred eu ca acasa la noi nu vom pierde, pentru ca jucam un fotbal foarte bun. Chiar daca e vorba de Barcelona. Suntem o echipa destul de buna si am incredere ca acasa vom face un rezultat bun", a declarat Stanciu inainte de partida de diseara.

Pentru antrenorul Slaviei e meciul secolului

Jindrich Trpisovsky spera ca Barca sa joace cu toate starurile, pentru ca spune el, e o sansa unica pentru Slavia!

"Este meciul secolului si m-as bucura sa-i vedem si pe viu pe Messi, Suarez, Griezmann, Busquets, Pique si celelalte staruri intalnite doar pe PlayStation. Ii admiram la televizor, dar acum vor fi in teren contra noastra. Avem o sansa unica in viata!", a declarat Trpisovsky.