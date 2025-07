A întârziat sinuciderea unui tânăr, până familia acestuia a sosit

Antonio Valencia conducea mașina, când a văzut un bărbat care voia să se arunce de pe un pod într-un râu învolburat. Acesta a oprit autoturismul, s-a apropiat de acesta, a reușit să-l calmeze și i-a întârziat tentativa de sinucidere.



"Din fericire, familia lui a sosit curând, iar el a decis să nu sară. Vă rog să aveți grijă de voi, de mințile și inimile voastre. Sănătatea mintală este fundamentală. Viața este foarte fragilă", a transmis fostul fotbalist pe rețelele sociale.



Gestul său a fost lăudat în mediul online și au fost realizate mai multe știri televizate în Ecuador pe acest subiect. Țara sud-americană cu 17.5 milioane de locuitori are una dintre cele mai mari rate de sinucidere din lume, cu 7.5% la 100.000 de locuitori, fiind considerată o mare problemă demografică și de sănătate publică.

Valencia a fost căpitanul lui Manchester United



Luis Antonio Valencia Mosquera (39 de ani) este născut la Nueva Loja (provincia Sucumbios) și s-a format la juniorii cluburilor Caribe Junior și El Nacional. La nivel de seniori a evoluat pentru El Nacional Quito (2003-2005), Villarreal (2005, 2006-2007), Recreativo Huelva (2005-2006), Wigan (2006-2009), Manchester United (2009-2019), LDU Quito (2019-2020) și Queretero FC (2020-2021). Are 99 de selecții și 11 goluri pentru naționala Ecuadorului, cu care a participat la CM 2006, CM 2014 și Copa America (2007, 2011, 2016).



În palmares are Europa League (2026-2017, o finală de Champions League (2010-2011), Premier League (2010-2011, 2012-2013), FA Cup (2015-2016), EFL Cup (2009-2010, 2017-2018), Community Shield (2010, 2013, 2016), Ecuador Serie A (2005), Copa Ecuador (2019), Supercopa Ecuador (2020), PFA Premier League Team of the Year (2009-2010), Sir Matt Busby Player of the Year (2011-2012), Europa League Squad of the Season (2016-2017), Manchester United Players' Player of the Year (2011-2012, 2016-2017) și Guinness World Record pentru cele mai multe goluri înscrise din corner în decurs de un minut (6).



După ce s-a lăsat de fotbal, acesta a devenit patronul clubului Club Deportivo Tumbaco AV25 (Segunda Categoria de Pichincha) și are mai multe afaceri în Distrito Metropolitano de Quito.



