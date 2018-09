Messi, peste Ronaldo in Champions League! Ce recorduri a doborat vedeta Barcelonei dupa meciul cu PSV

Leo Messi a doborat inca un record dupa victoria la scor din Champions League. Acesta a reusit sa-l depaseasca pe Ronaldo.

Lupta pentru recorduri dintre Messi si Ronaldo continua acum in Champions League. Dupa ce CR7 a plecat in Serie A, cei doi se mai intalnesc doar in Liga Campionilor.

Barcelona a castigat la scor in prima etapa, 4-0 cu PSV, iar Messi a reusit un hattrick. Argentinianul a devenit primul jucator din istoria Champions League care reuseste 8 hat-trick-uri in cea mai importanta competitie inter-cluburi. A reusit astfel sa-l depaseasca pe Ronaldo, care avea 7 hat-trick-uri.

Interesant este faptul ca Leo are mai multe goluri inscrise in UCL decat intreaga echipa a lui PSV. Olandezii au inscris in toata istoria lor 102 goluri, in timp ce Messi are 103.

Fotbalistul in varsta de 31 de ani a devenit si jucatorul cu cele mai multe goluri marcate in faza grupelor. Are 63 de goluri, cu 3 mai multe decat vedeta lui Juventus.

Messi este cel mai bun marcator al Barcelonei. Acesta are 7 goluri marcate in primele 6 meciuri din noul sezon.