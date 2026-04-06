Antonio Valencia revine pe gazon la 40 de ani! A semnat cu liderul campionatului Premier League
Fostul căpitan al lui Manchester United va juca tot în Anglia.

Ecuadorianul Antonio Valencia, fostul căpitan al echipei Manchester United, a semnat cu Wythenshawe FC, o echipă de veterani din Anglia, informează EFE.

Valencia, în vârstă de 40 de ani, care s-a retras din fotbalul profesionist în 2021, după o ultimă perioadă petrecută în Mexic, la Queretaro FC, se alătură astfel altor foşti jucători precum Stephen Ireland, Danny Drinkwater, Papiss Cisse, Emile Heskey, Joleon Lescott, Maynor Figueroa şi Oumar Niasse.

Wythenshawe FC este lider în Cheshire Vets League Premier Division, după ce a câştigat primele şapte partide din această listă.

Pe lângă Manchester United, Antonio Valencia a mai evoluat în cursul carierei sale la El Nacional, Villarreal, Recreativo Huelva, Wigan Atletic, Liga de Quito şi Queretaro FC, informează Agerpres.

Antonio Valencia, dublu campion în Premier League

În cei zece ani petrecuţi la Manchester United, Valencia a cucerit două titluri în Premier League, Cupa Angliei şi Europa League, disputând peste 300 de meciuri în tricoul Red Devils.

El a adunat 99 de selecţii la naţionala Ecuadorului, cu care a participat la Cupele Mondiale din 2006 şi 2014.

Wythenshawe FC a reuşit să atragă aceşti foşti jucători datorită locaţiei sale, într-o regiune în care locuiesc mulţi foşti jucători din Premier League, aşa că atunci când îşi redescoperă pasiunea pentru fotbal, apelează la acest club.

