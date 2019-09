Ansu Fati nu se opreste! Tanarul jucator bate al treilea record in trei saptamani si face istorie la Barcelona

Barcelona a reusit doar o remiza alba in deplasarea de la Dortmund din Liga Campionilor. Ansu Fati a fost titular si a stabilit un nou record.

Ansu Fati este in centrul atentiei in intreaga lume a fotbalului si bate record dupa record. Si-a facut debutul in prima echipa mai devreme ca Lionel Messi. Pe 25 august in meciul Barcelona - Betis 5-2 tanarul a intrat in teren la doar 16 ani si 298 de zile. Ulterior a devenit cel mai tanar marcator din istoria Barcelonei pe 31 august, cand a inscris in remiza dintre Barcelona si Osasuna.

In urma cu patru zile a devenit cel mai tanar jucator care reuseste un gol si o pasa de gol in acelasi meci din La Liga in victoria Barcelonei cu 5-2 in fata Valenciei.

Ultimul record stabilit de Fati a fost reusit aseara in meciul de Liga Campionilor. Barcelona a jucat in deplasare la Borrussia Dortmund si atacantul a devenit cel mai tanar jucator care debuteaza in Liga Campionilor pentru catalani, la doar 16 ani si 321 de zile.