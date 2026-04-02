Grav rănit la picior într-un accident din 2021, Tiger Woods, care a pledat nevinovat la acuzaţia de „conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, a anunţat marţi că se retrage pentru o perioadă „pentru a urma un tratament”.

„Salutăm decizia lui Tiger de a acorda prioritate sănătăţii sale pe termen lung şi respectăm profund curajul necesar pentru a lua o astfel de decizie personală”, a comentat principala organizaţie de golf profesionist într-un comunicat.

Tiger Woods se retrage temporar: „Iau o pauză”

Organizat din doi în doi ani, Ryder Cup opune o selecţie de jucători de golf europeni unei selecţii de jucători din Statele Unite. Ediţia din 2027 va avea loc în Irlanda, în condiţiile în care Europa a câştigat ultimele două ediţii.

Tiger Woods, în vârstă de 50 de ani, a confirmat în februarie că PGA of America l-a contactat pentru a-i propune să fie căpitanul echipei americane la Ryder Cup de anul viitor, care va avea loc la Adare Manor, în Irlanda. Fostul număr 1 mondial, cu 15 victorii în turneele majore, care nu a mai participat la competiţii din iulie 2024, a declarat atunci că nu luase încă o decizie.

Însă, vineri, maşina lui Tiger Woods s-a răsturnat după ce a lovit un camion pe care încerca să-l depăşească pe un drum cu două benzi. Fără leziuni grave, jucătorul de golf a fost arestat pentru că a refuzat să se supună unui test de urină după ce a fost testat negativ la alcoolemie. „Mă retrag pentru o perioadă pentru a urma un tratament şi a mă concentra asupra sănătăţii mele. Este necesar pentru a-mi putea prioritiza bunăstarea şi a lucra la o recuperare durabilă”, a scris Tiger Woods într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare. Un judecător din Florida a răspuns favorabil cererii jucătorului de golf de a i se permite să părăsească Statele Unite pentru a urma un tratament.

