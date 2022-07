Rachel Uchitel, fosta amantă a lui Tiger Woods, este pregătită să lanseze o carte biografică, în care vor fi dezvăluite detalii incendiare despre relația pe care a avut-o cu celebrul sportiv.

Deși a semnat o clauză de confidențialitate și a fost plătită la momentul respectiv, în 2009, cu cinci milioane de euro pentru a păstra secret ce s-a întâmplat între cei doi, femeia de 46 de ani nu pare să țină cont de acest aspect.

Rachel Uchitel a fost amanta lui Tiger Woods în perioada în care sportivul era căsătorit cu Elin Nordegren. Aceștia și-au unit destinele în 2004, iar în 2010 s-au despărțit din cauza infidelității americanului.

"Într-o seară eram la lucru, la club și l-am văzut pe Tiger. Mi-a cerut numărul de telefon înainte să plec și a început să-mi scrie imediat. Știam că este căsătorit, că are responsabilități", a povestit în trecut Rachel.

"Nu sunt idioată, nu sunt prostituată. Am fost şi sunt o fată foarte deşteaptă şi din acest motiv am semnat pentru 8 milioane, pentru că am ştiut că îmi va marca viaţa", a spus Rachel Uchitel în trecut, care lasă de înţeles că a "meritat" să încalce acel pact.

Rachel Uchitel a fost căsătorită cu James Andrew O'Grady, un bancher care a murit în atacurile teroriste de la 11 septembrie.