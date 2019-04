Motivul INCREDIBIL pentru care o prezentatoare TV a fost amenintata cu moartea! "Vietile oamenilor sunt mult mai importante" Ce s-a intamplat in timp ce prezenta vremea!

Ella Dorsey este prezentatoare meteo in Statele Unite si duminica a intrerupt programul televiziunii CBS46 pentru a informa telespectatorii in legatura cu o avertizare de tornada. In urma acestei intreruperi, Ella si echipa de productie au primit numeroase amenintari cu moartea.

Motivul? Interventia Ellei a intrerupt momentul in care Tiger Woods se pregatea sa castige al 15-lea Master al carierei. Ultimul turneu de acest fel a fost castigat de Woods in 2005.

"Catre toti cei care imi trimit amenintari cu moartea in acest moment: nu ati mai fi spus nimic daca tornada v-ar fi devastat casa in aceasta dupa-amiaza. Vietile oamenilor sunt mult mai importante decat cinci minute de golf. Voi continua sa repet acest lucru ori de cate ori vom intrerupe programul, pentru ca oamenii sa fie in siguranta", a scris Ella Dorsey pe contul de Twitter.

To everyone sending me death threats right now: you wouldn’t be saying a damn thing if a tornado was ravaging your home this afternoon. Lives are more important than 5 minutes of golf. I will continue to repeat that if and when we cut into programming to keep people safe.