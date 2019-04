Moment incredibil pe mocirla in Liga a 2-a! Ce a patit Trica o secunda mai tarziu! FOTO

Sportul Snagov a ajuns la 5 meciuri fara victorie.

Aflata in lupta pentru promovarea in Liga 1 la jumatatea lunii martie, Sportul Snagov si-a risipit o buna parte din sperante in doar o luna - 3 infrangeri si 2 egaluri in ultimele 5 meciuri fac ca echipa lui Eugen Trica sa poata pica pe locul 5 in clasament, daca Petrolul castiga duminica impotriva celor de la Luceafarul Oradea.

Ultimul pas gresit a venit cu Balotesti, partida disputata insa in conditii imposibile! Ploaia a facut ca terenul sa fie acoperit in multe zone de balti, insa arbitrul si observatorul meciului au decis ca meciul sa se dispute!

Trica a fost una dintre "victimele" baltilor. La o faza simpla, o degajare a unui jucator din zona bancii de rezerve a facut ca Trica sa fie stropit pana la fata de apa!