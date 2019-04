Reactia incredibila a lui Nikki Bella dupa ce a aflat de noua iubita a lui John Cena: "Daca pun mana pe ea..."

Nikki Bella si John Cena au fost la un pas sa se casatoreasca in urma cu un an.

Fosta diva din WWE, Nikki Bella, cea care si-a anuntat retragerea definitiva din ring la inceputul acestui an, a vorbit intr-un podcast despre noua iubita a lui John Cena. Nikki si Cena au fost impreuna multi ani, despartindu-se anul trecut cu doar cateva saptamani inainte de data la care era programata nunta celor doi!

"O sa vin si o sa o spun. Cu totii ati vazut imaginile surprinse de paparazzi cu John. Pentru cei care nu stiti cine este John, el a fost logodnicul meu. Suntem despartiti de ceva timp, a trecut un an. Dar a fost vazut cu o femeie misterioasa si toata lumea ma suna, imi trimite mesaje, incearca sa ajunga la agentul meu pentru o reactie a mea. Toata lumea vrea sa stie ce gandesc si nu am spus nimic pana acum, asa ca e momentul sa spun clar.



M-am simtit prost fata de John. M-am simtit prost pentru ca am simtit ca l-am facut de rusine, ca l-am dezamagit si a trebuit sa traiesc cu asta si a fost dificil. Daca ati stii prin cate ore de terapie am trecut .... Dar sa va spun ceva, daca ii frange inima? O sa o atac intr-o clipa! Simt in continuare ca trebuie sa-l protejez pe acel barbat" a spus Nikki Bella.