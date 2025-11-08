Potrivit golazo.ro, negocierile dintre Bărbosu și Steaua au picat, iar Dinamo a venit cu o ofertă mai consistentă. Sportiva nu era legitimată la niciun club în momentul discuțiilor, motiv pentru care a avut libertate totală de alegere. Conform sursei menționate, gimnasta va avea un salariu de aproximativ 5.000 de euro pe lună în Ștefan cel Mare.



Ana Maria Bărbosu a lăsat Steaua și a semnat cu Dinamo



Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a confirmat transferul: „Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”.



În această toamnă, Ana Maria Bărbosu a început studiile la prestigioasa Universitate Stanford, unde evoluează și în NCAA, campionatul universitar din Statele Unite. Gimnasta va continua să concureze în America, dar și să reprezinte România la marile competiții internaționale.

Ce pasiune extracurriculară are Ana Maria Bărbosu



Ana Maria Bărbosu, gimnasta din Focșani care a uimit lumea sportului la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, nu este doar o sportivă de top, ci și o adolescentă cu pasiuni simple și sincere.



Dincolo de medaliile cucerite la Europene și la Olimpiadă, Ana se regăsește într-o activitate aparent banală, dar profundă: cititul.



Potrivit informațiilor Sport.ro, Ana adoră cărțile de aventură și science-fiction, genuri care o ajută să evadeze din rutina antrenamentelor și a competițiilor.



Lectura face parte din viața ei cotidiană. Mai mult, Ana iubește să călătorească și să petreacă timp în aer liber alături de persoanele dragi.

