România, fără medalie la Cupa Mondială de la Paris! Ce au făcut gimnastele tricolore

Sportivele române nu au obţinut nicio medalie în cele două finale în care au evoluat, duminică, la Cupa Mondială Challenge la gimnastică artistică de la Paris, în Accor Arena, în etapa finală a circuitului.

La sărituri, Adelina Ionescu (a opta în calificări) s-a clasat pe locul al patrulea, cu o medie de 13,250, după 13,600 la prima săritură şi 12,500 la a doua. Sabrina Maneca Voinea (a cincea în calificări) s-a clasat pe 7, cu 12,883 (13,600 la prima săritură, respectiv 12,166 la a doua).

Victoria a revenit belgiencei Lisa Vaelen, cu 13,666, urmată de americanca Isabel Stassi, 13,350, şi de norvegianca Christine Victoria Kubon, 13,316.

Maria Ceplinschi a încheiat pe şapte în finala de la sol, cu 12,133 puncte, după ce fusese a şaptea şi în calificări.

Franţuzoaica Maiana Prat a obţinut victoria (13,766), urmată de Stassi (13,466) şi de suedeza Emelie Westlund (13,166), scrie Agerpres.