Povestea celei mai bune gimnaste din România. A plecat de la 12 ani de acașă și poartă mereu la ea un pluș norocos

Cea mai bună gimnastă pe care o are România în acest moment s-a gândit de mai multe ori să se retraga. La 12 ani a plecat de acasă să-și împlinească visul și să devină campioană olimpică. Talismanul ei norocos e o broască.

Mara e considerată cea mai valoroasă gimnastă din România. Ea face gimnastică de la 5 ani și recunoaște că s-a gândit de multe ori să renunțe din cauza momentelor dificile.

„Și acum îmi zic părinții, <<dacă nu mai poți, nu mai vrei, n-are rost nu te chinuie nimeni>>. Le spun că nu, trebuie să trag de mine, chiar dacă sunt perioade grele în care aș vrea să pun stop.

Când eram mai mică, când am avut prima accidentare, am zis că eu nu stau să îmi rup aici mâinile și picioarele, nu e pentru mine”, a spus Mara Ceplinschi pentru PRO TV și sport.ro.

Mara visează să ajungă la Olimpiadă

Peste doi ani, Mara vrea să fie la Olimpiadă: „E cel mai mare vis, alături de colege, antrenori și să venim și cu medalie”.

Mara e din Constanța și se antrenează la Deva, unde și-a amenajat camera ca acasă.

„Tot timpul dorm cu broasca... este plușul pe care îl am de când eram mică. La concursuri tot timpul vine cu mine. Am primit-o de la părinții mei când am plecat de la Constanța, la 12 ani”, a mai spus gimnasta.