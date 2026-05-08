OFICIAL Reacția Anei Bărbosu după ce a fost suspendată de ITA: "A fost o provocare / Sunt recunoscătoare pentru asta"

An greu pentru Ana Maria Bărbosu (19 ani).

Gimnasta româncă, mutată în Statele Unite ale Americii pentru a urma cursurile Universității Stanford din California, după performanța de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a fost suspendată preventiv de ITA, după ce a înregistrat trei abateri de localizare într-un interval de 12 luni, pentru testele antidoping. 

Ana Maria Bărbosu este acuzată de încălcarea regulamentului antidoping. Sportiva, care este susținută de Mihai Covaliu, președintele Federației Române de Gimnastică, va contesta decizia luată de ITA la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS).

Pe contul oficial de Instagram, Ana Bărbosu a reacționat după evenimentele care i-au dat viața peste cap în ultimele luni. 

”Aş dori să împărtăşesc şi să clarific unele informaţii care au circulat recent. După cum vă puteţi imagina, mutarea în Statele Unite şi începerea facultăţii au reprezentat o tranziţie majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăţ şi să mă dezvolt prin fiecare experienţă. 

Pentru a fi clar, această situaţie nu are nicio legătură cu substanţele interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea şi sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, a scris Ana Bărbosu pe rețelele sociale.

Înainte să apară în presă informația conform căreia Bărbosu nu a răspuns ofițerilor antidoping, sportiva din Focșani fusese deposedată, teoretic, de medalia de bronz obținută la JO 2024 după ce Jordan Chiles și Federația Americană de Gimnastică au atacat decizia TAS la Tribunalul Federal Elvețian.

Reacția lui Mihai Covaliu după decizia ITA: ”Procedura va continua în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv, iar decizia finală aparţine forurilor competente

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român a declarat că situația reprezintă „un moment dificil și neplăcut” pentru sportul românesc și consideră că federațiile trebuie să acorde o atenție mult mai mare educației antidoping.

”Am luat act de decizia Agenţiei Internaţionale de Testare privind acuzaţia formulată împotriva sportivei Ana Bărbosu, pentru încălcarea regulamentelor antidoping referitoare la obligaţiile de localizare. Mişcarea Olimpică din România susţine fără rezerve regulile antidoping şi responsabilitatea fiecărui sportiv de a respecta integral obligaţiile prevăzute de Codul Mondial Antidoping, inclusiv cele administrative şi de raportare. Procedura va continua în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv, iar decizia finală aparţine forurilor competente”, a declarat Covaliu.

Șeful COSR a explicat că suspendarea provizorie afectează direct pregătirea sportivei, însă a insistat că toate cazurile de acest tip trebuie tratate cu echilibru și profesionalism.

”Această suspendare implică oprirea procesului de antrenament şi competiţie. Însă, până la decizia finală, este important ca situaţia să fie tratată cu seriozitate, echilibru şi respect faţă de regulamentele care protejează integritatea sportului şi sănătatea mentală a sportivei.

Pentru sportul românesc este un moment dificil, neplăcut, însă cred că astfel de situaţii trebuie să reprezinte un semnal puternic privind importanţa educaţiei continue, a disciplinei în respectarea tuturor obligaţiilor antidoping, iar federaţiile sportive naţionale implicate în procesul de pregătire şi supervizare a activităţii pentru sportul de înaltă performanţă să fie mult mai implicate şi mai profesioniste în abordarea problematicii antidoping”, a mai spus Covaliu.

