Gimnasta româncă, mutată în Statele Unite ale Americii pentru a urma cursurile Universității Stanford din California, după performanța de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a fost suspendată preventiv de ITA, după ce a înregistrat trei abateri de localizare într-un interval de 12 luni, pentru testele antidoping.

Ana Maria Bărbosu este acuzată de încălcarea regulamentului antidoping. Sportiva, care este susținută de Mihai Covaliu, președintele Federației Române de Gimnastică, va contesta decizia luată de ITA la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS).

Reacția Anei Bărbosu după ce a fost suspendată de ITA: ”A fost o provocare / Sunt recunoscătoare pentru asta”

Pe contul oficial de Instagram, Ana Bărbosu a reacționat după evenimentele care i-au dat viața peste cap în ultimele luni.

”Aş dori să împărtăşesc şi să clarific unele informaţii care au circulat recent. După cum vă puteţi imagina, mutarea în Statele Unite şi începerea facultăţii au reprezentat o tranziţie majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăţ şi să mă dezvolt prin fiecare experienţă.

Pentru a fi clar, această situaţie nu are nicio legătură cu substanţele interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea şi sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, a scris Ana Bărbosu pe rețelele sociale.