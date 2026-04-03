Marian Drăgulescu continuă să impresioneze chiar și la 45 de ani. Fostul mare gimnast român a publicat pe rețelele social media o filmare în care demonstrează că și-a păstrat mobilitatea, forța și eleganța care l-au transformat într-un adevărat ”rege al săriturilor”.
Videoclipul postat pe pagina oficială de Instagram a fostului gimnast a strâns peste 6.500 de vizualizări și aproape 300 de aprecieri în 24 de ore.
”Pasiunea nu înseamnă muncă, înseamnă și distracție”, a scris Marian Drăgulescu pe contul său de Instagram.
Marian Drăgulescu are propria lui academie după ce s-a retras din gimnastică
Medaliat de 31 de ori la Jocurile Olimpice, dar și la Campionatele Europene și Mondiale, Marian Drăgulescu își folosește experiența și iubirea față de copii în proiectul pe care l-a inaugurat în decembrie 2022.
Într-un interviu oferit pentru Sport.ro la aniversarea de un an a Academiei Marian Drăgulescu, fostul gimnast spunea că a început cu 20 de copii și că în momentul respectiv atinseseră borna de 400 de copii înscriși!
- Marian Drăgulescu are 3 medalii la Jocurile Olimpice, 10 la Campionatele Mondiale și 18 la Campionatele Europene