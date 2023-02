Fosta gimnastă a ales însă să continue cu pasiunea pentru sportul pe care l-a practicat și care i-a adus zeci de medalii, astfel că a devenit antrenoare la CS Dinamo.

La mai bine de un an de la retragerea din activitate, sportiva a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat după ce a renunțat la activitatea profesională.

"Este o tranziție pe care o face un sportiv de performanță, după ce se retrage din activitate. Este destul de grea. Noi spunem că începem să trăim și că vrem să trăim într-un alt mod. Când este sportiv, ai un program strict, nu trebuie să te abați de la el sub nicio formă. Trebuie să îți păstrezi energia doar pentru antrenamente și nimic mai mult. Ulterior, începi o nouă viață.

Ceea ce e destul de greu, pentru că programul ți-l faci tu, nu mai este antrenorul. Ești doar tu pe cont propriu. Este foarte bine, nu zic că nu e bine. Dar făcând 20 de ani același lucru… E dificil, te dezorientează. Tu depinzi de tine, e dificil. Dar viață te împinge să înveți foarte multe lucruri. Te lovești de foarte multe probleme, pe care trebuie să le rezolvi.

Eu mănânc mai puțin decât trebuie, am doar o masă pe zi. M-am obișnuit așa, după ce m-am retras. Plus că nu am atât de mult timp… sau nu am un program strict. Acum mănânc doar când îmi este foame. Și este foarte bine pentru mine, pentru că nici nu mă îngraș", a declarat Larisa Iordache, potrivit Playsport.

Larisa Iordache, 21 de medalii în carieră



În 2008 a intrat în lotul național de gimnastică, moment în care a fost comparată și cu Nadia Comăneci pentru calitățile pe care le arăta. Debutul internațional și l-a făcut în 2009, la Top Gym Trophy, acolo unde a câștigat medalia de bronz pe echipe. La nivel individual, atunci a reușit să câștige medalia de aur la individual-compus, dar și la bârnă.

Singura medalie olimpică pe care a câștigat-o în carieră a fost la Londra, în 2012, când a luat bronzul cu echipa României.

Ultimele medalii cucerite de Larisa Iordache sunt obținute în luna decembrie a anului trecut, la Campionatul European de la Mersin. Acolo, Iordache a luat aur la bârnă și la sol, dar și una de argint.

21 de medalii este numărul cu care Larisa Iordache își încheie cariera în gimnastică.