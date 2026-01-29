Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a venit cu noi precizări cu privire la procesul pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, pentru care se luptă alături de clienta sa în instanțele sportive.

Avocatul Anei Bărbosu intervine în speța referitoare la bronzul olimpic

Gherdan a explicat că, în momentul de față, medalia nu îi revine americancei Jordan Chiles, ci se dispută în continuare la TAS. Mai mult decât atât, el s-a arătat încrezător că Ana Bărbosu poate avea din nou câștig de cauză.

„În momentul de față, medalia de bronz se află în continuare în dispută la TAS. Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS prin analiza admisibilității. Ei au depus niște înregistrări, pe care Tribunalul Federal Elvețian l-a recunoscut ca fiind un calup de înregistrări. Se va pune în balanță cu problemele existente la dosar. Dacă se va respinge, practic se va confirma hotărârea TAS-ului.

(n.r.- dacă există posibilitatea reală ca Ana Bărbosu să rămână cu medalia de bronz) Da, categoric”, a declarat Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, potrivit digisport.ro.

Emoții pentru Ana Bărbosu

Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, la proba de la sol, însă gimnasta poate rămâne fără medalie, după ce Tribunalul Federal Elvețian le-a dat câștig de cauză americanilor.

Inițial, Ana Maria Bărbosu a încheiat concursul pe podium, însă, după o contestație depusă de americani, românca a fost detronată de Jordan Chiles.

Federația Română de Gimnastică și Ana Bărbosu au mers la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și au argumentat că echipa lui Jordan Chiles a depus contestația în afara timpului regulamentar.

Instanța de la Lausanne i-a dat dreptate Anei și a trimis o recomandare pentru Federația Internațională de Gimnastică să rectifice clasamentul, iar lui Chiles să i se ofere nota inițială. FIG s-a conformat recomandărilor TAS, astfel că Jordan Chiles a coborât pe locul cinci, Ana Bărbosu a urcat pe locul trei, iar Sabrina Voicu, pe locul patru.

TAS va rejudeca speța

După verdictul primit de la TAS, Jordan Chiles și Federația Americană de Gimnastică s-au considerat nedreptățite și s-au adresat către Tribunalul Federal Elvețian, singura cale de atac a deciziei TAS. Conform golazo.ro, Tribunalul Federal Elvețian a întors cazul spre rejudecare, astfel că TAS va trebui acum să reanalizeze probele video.

Astfel, judecătorii TAS fie vor ține cont de cronometrul oficial, iar medalia se va întoarce la gâtul Anei Bărbosu, fie vor lua în considerare proba video pusă la dispoziție de Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, apare la masa juriului în mai puțin de un minut, termenul-limită în care poate fi depusă o contestație.

