După un Comitet Executiv maraton, care s-a întins pe durata a șapte ore în cursul zilei de joi, 20 noiembrie, forul a decis dizolvarea loturilor naționale, cel puțin până la finalul acestui an. Hotărârea vine pe fondul unui scandal monstruos, alimentat de acuzații de hărțuire și imagini șocante apărute în spațiul public.



Scânteia care a aruncat în aer liniștea de la lot s-a aprins la revenirea de la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a reclamat un climat de teroare, invocând hărțuirea fizică și psihologică. Ulterior, tensiunea a escaladat după apariția unor imagini în care antrenoarea Camelia Voinea își abuzează verbal fiica, pe Sabrina, în timpul antrenamentelor.



Ce presupune, concret, decizia federală



Măsura anunțată de FRG schimbă radical programul de pregătire al gimnastelor. Practic, sistemul centralizat, pilonul tradițional al gimnasticii românești, este suspendat temporar.



Dizolvarea loturilor înseamnă că sportivele nu se vor mai pregăti împreună într-un centru național, ci vor fi trimise la cluburile de proveniență. Fiecare gimnastă își va continua antrenamentele individual, sub supravegherea antrenorilor de la club, într-o încercare de a "decomprima" atmosfera și de a evita noi conflicte directe între sportive sau între acestea și staff-ul tehnic.



Această strategie nu este o premieră absolută în gimnastica românească. O decizie similară a mai fost aplicată în 2019, după ratarea obiectivelor la Mondiale, dar și în era legendarilor Mariana Bitang și Octavian Bellu, fiind folosită de regulă ca un moment de "respiro" și reorganizare în situații de criză.



"Nu se poate șterge cu buretele"



Președintele Federației, Ioan Suciu, a recunoscut gravitatea situației. Oficialul a transmis că imaginile apărute recent, cu ieșirile nervoase ale Cameliei Voinea, au cântărit greu în discuțiile Comitetului Executiv. Toate probele au fost trimise către Comisia de Disciplină, de la care se așteaptă un raport final.



"A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile. Tot ce înseamnă problematici semnalate în spațiul public și cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale să fie trimise către Comisia de Disciplină. Nu cred că se poate șterge cu buretele", a spus Suciu, potrivit as.ro.



Șeful FRG a comentat și relația tensionată mamă-fiică dintre Camelia și Sabrina Voinea, surprinsă în înregistrările video.



"E foarte complexă la nivel de părinte, șocul e imens când vezi așa ceva într-un proces de pregătire. Știm prea bine că e vorba de mamă-fiică. Știm prea bine că în orice familie există și bune și rele. Nu mi-a plăcut ce am văzut", a mai precizat Ioan Suciu.

